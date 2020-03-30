Глава Минздрава Ингушетии: пожилым пациентам будет сложно проходить онлайн-осмотры

МАГАС, 30 марта. /ТАСС/. Принятие законопроекта о возможности первичного врачебного осмотра пациентов онлайн может стать хорошей альтернативной очным осмотрам во время пандемии, однако реализацию закона может осложнить неумение пожилых пациентов пользоваться необходимыми для этого техническими средствами. Таким мнением с ТАСС поделилась министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

Ранее лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят законопроект о возможности первичного врачебного осмотра пациентов онлайн. Речь идет об изменении правил дистанционной врачебной консультации граждан в рамках закона о телемедицине, сегодня закон позволяет проводить врачебные осмотры онлайн, но первичный осмотр может осуществляться только очно. Первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил ТАСС, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время. По его словам, такая инициатива позволит врачам отсеять тех больных, к которым реально нужно выехать, чтобы убедиться, что у них не коронавирус или, наоборот, они инфицированы, от тех, кто в таком лечении не нуждается и может получить назначение врача, чтобы продолжить самостоятельно лечиться дома.

"Идея интересная, но практическое осуществление ее может быть затруднено тем, что у врача есть компьютер, установленные на нем программы, а у всякого ли пациента это есть? Например, в Ингушетии чаще всего обращаются в поликлиники пожилые люди, у них не то что программы для видеосвязи нет, они и телефоном умеют пользоваться не всегда", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Ингушетии около 32 тыс. человек старше 60-65 лет. "Это основной контингент поликлиник. А в селах не всегда есть компьютеры, ноутбуки, пожилым людям нужна помощь, а если и есть гаджеты, то ими не все могут пользоваться. Так, например, может не совпадать время присутствия дома человека, который владеет [техникой], с необходимостью телеконсультации для того, кто не владеет", - пояснила министр.

По мнению Льяновой, такая ситуация может быть характерна не только для Ингушетии, но и для других регионов Северного Кавказа. "А, может, и в других регионах РФ. Для всех тех, у кого есть, это хорошая форма работы, но остальные могут выпадать. В принципе, я поддерживаю практику, если начнется все это внедряться, люди будут привыкать, учиться, это очень хорошая форма работы, не только во время эпидемий", - пояснила она.

Министр также подчеркнула, что в Ингушетии уже давно используют телемедицину как одну из форм работы. Так, по ее словам, при сложных ситуациях региональные медики проводят видеоконференции с коллегами из федеральных медицинских центров и совместно обсуждают лечение пациентов. "Мы давно пользуемся этим. У нас есть контакты со специалистами по всем направлениям в крупных медицинских центрах, они всегда идут нам навстречу", - добавила Льянова.