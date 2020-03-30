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Оборонный завод в Дагестане начал производство медицинских масок для своих сотрудников

Всего на предприятии работают более 2 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Производство защитных медицинских масок для своих работников начал концерн "Кизлярский электромеханический завод" ("Концерн КЭМЗ") в Дагестане, маски предприятие предоставляет бесплатно. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор концерна Ибрагим Ахматов.

"Мы уже дня два как начали производство защитных медицинских масок для своих работников. В этом процессе задействован всего один производственный участок и за смену удается сшить в среднем около тысячи штук", - сказал Ахматов, добавив, что на предприятии работают более 2 тыс. человек.

По его словам, сотрудники предприятия получают эти маски бесплатно.

"Кроме того, с целью защиты работников от новой инфекции мы приняли решение о временном закрытии большинства производственных цехов. Сегодня часть специалистов отправили домой, работать в эту неделю будет персонал, занятый в организации непрерывного производства, приостановка которых невозможна. Мы следуем всем рекомендациям по предотвращению распространения вирусной инфекции и предприняли все необходимые меры по обеспечению безопасных условий труда", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что на заводе проводится дезинфекция и обеззараживание всех производственных площадок. "В столовой за один стол садится только один работник, а в цехах рабочие и специалисты соблюдают безопасную дистанцию", - заключил Ибрагим Ахматов.

ОАО "Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством авиационной техники в основном для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для ПАО "КамАЗ", а также выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В настоящее время завод выпускает около 500 наименований различных изделий. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии".

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РоссияСКФОДагестан
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