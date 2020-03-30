Конкурс детского рисунка, посвященный "Часу Земли" организован в КБР

НАЛЬЧИК, 30 марта. /ТАСС/. Экологи Кабардино-Балкарии (КБР) провели конкурс рисунка среди детей и молодежи в поддержку акции "Час Земли", сообщается на странице Министерства природных ресурсов и экологии КБР в Instagram.

"По инициативе Всемирного фонда природы (WWF), межрегионального общественного экологического движения "Экология-жизнь", при поддержке Института экологии горных территорий и Кабардино-Балкарского ГАУ организован конкурс рисунков среди детей и молодежи, посвященный всемирной акции "Час Земли". В 2020 году международный Час Земли состоялся в 14-й раз (в России - в 12-й раз)", - говорится в сообщении.

Победителями конкурса единогласно признаны Наталья Кармакар - торт "Час Земли" и Кячева Динара - "Все мы дети Земли". Призеры конкурса - Инна Карданова , Алена Шамарина и Айгюн Мирзаханова со стихами "Час Земли". Победителям и призерам конкурса будут вручены грамоты и памятные подарки, сообщается на сайте организации "Экология - жизнь".

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.