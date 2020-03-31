На Камчатке в апреле получат дополнительные выплаты почти 450 ветеранов и инвалидов ВОВ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 марта, /ТАСС/. Почти 450 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также некоторые другие категории граждан на Камчатке получат выплаты по 50 и 75 тыс. рублей вместе с апрельской пенсией. Об этом ТАСС рассказали в камчатском филиале Пенсионного фонда России.

"Согласно нашим данным, в Камчатском крае на выплату в размере 75 тыс. рублей имеют право 233 человека, на выплату в 50 тыс. - 214 человек. Единовременная выплата будет доставлена получателям вместе с пенсией в апреле", - рассказали ТАСС в филиале ПФР.

Президент России Владимир Путин в феврале 2020 года подписал указ, согласно которому некоторым категориям граждан Российской Федерации будет осуществлена единовременная выплата. Выплату в размере 75 тыс. рублей получат ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ. Выплату в размере 50 тыс. рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Ранее ТАСС сообщал, что в феврале вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Камчатский край встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в регионе, и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Юбилейные медали получили три участника Великой Отечественной войны, живущие в Камчатском крае: Константин Усевич, воевавший рядовым связным в партизанском отряде на территории Белоруссии, Владимир Кирпиков, с 1943 года служивший в пехоте в составе третьего Украинского фронта и принимавший участие в боях на территории Украины, Польши и Германии, а также Сальма Шарупич, в годы войны проходившая службу в звании сержанта в действующей армии в составе 202 отдельного батальона. Сейчас на Камчатке живут 22 непосредственных участника боевых действий Великой Отечественной Войны.