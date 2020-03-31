Более 1100 жителей Сахалинской области в апреле получат выплаты к 75-летию Победы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Единовременные денежные выплаты к юбилею Победы в Сахалинской области досрочно будут выданы в апреле всем ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и бывшим узникам, проживающим в регионе. Всего на островах на выплату имеют право 1108 человек, сообщил во вторник ТАСС представитель правительства региона.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в мае по случаю празднования 75-летия Победы. Планировалось, что ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тыс. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире люди преклонных лет вынуждены соблюдать режим самоизоляции и нуждаются в дополнительной финансовой помощи. 29 марта Путин поручил осуществить выплаты к юбилею Победы досрочно. Однако не все регионы оказались готовы к такому решению.

"В Сахалинской области никаких трудностей по поводу выплат не возникает. Они начнут осуществляться в середине апреля. Регион готов к досрочным выплатам", - сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области, в регионе на выплаты имеют право 547 ветеранов и инвалидов войны и 561 человек из числа тружеников тыла и бывших узников.

Сейчас всем гражданам страны настоятельно рекомендовано оставаться дома - на карантине. Но в своем обращении к нации Владимир Путин акцентировал внимание именно на уязвимых категориях граждан. Президент заявил, что для людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо максимально снизить риски, связанные с распространением коронавирусной инфекцией.

Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.