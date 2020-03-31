Экспедиция из Архангельской области пройдет на карбасе по пути поморов в Мангазею

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Экспедиция на деревянном двухмачтовом карбасе "Вашка", построенном по традиционным поморским технологиям, в августе 2020 года будет исследовать путь поморов в Мангазею от Архангельской области до полуострова Канин, который разделяет Баренцево и Карское моря. Об этом ТАСС сообщил руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба.

Мангазея - первый русский заполярный город XVII века в Сибири. Располагался на севере Западной Сибири на реке Таз в месте впадения в нее реки Мангазейки. Архангельские поморы проходили из Белого и Баренцева моря через пролив Югорский Шар в Карское море и далее по рекам Ямала до Обской губы, проложив тем самым морской путь в Мангазею из Архангельска.

"Экспедиция на карбасе "Вашка" пройдет в августе. Из Архангельской области мы отправимся на полуостров Канин, мы будем исследовать так называемый Чешский волок на пути поморов в Мангазею, когда они по двум речкам Чижа и Чёша срезали Канинский полуостров и попадали сразу в Карское море в Чёшскую губу и шли на восток", - рассказал Шкаруба.

Чёшский волок проходил в южной части полуострова Канин, где поморы перетаскивали свои суда из реки Чижа в реку Чёша, впадающую в Чёшскую губу. "Мы пойдем из Мезени, затем вдоль Канинского полуострова и до Чёши дойдем по морю", - пояснил собеседник агентства. Планируется, что в экспедиции примут участие 10 человек - это два сменных экипажа из разных регионов страны.

Карбас "Вашка" был построен в 2017 году волонтерами из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы и Новосибирска под руководством местного мастера в селе Лешуконское Архангельской области. Затем они прошли на нем по северным рекам, по Белому морю до Соловецкого архипелага. Всего было пройдено 780 км, карбас шел под парусами и на веслах.