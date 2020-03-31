Ледоход на Северной Двине в Архангельске ожидают на неделю раньше запланированного срока

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Подход ледохода на Северной Двине к Архангельску ожидается 25 апреля - как минимум на неделю раньше обычного срока, сообщила пресс-служба администрации города.

"При благоприятном прохождении ледохода в устьевой части Северной Двины подход льда к Архангельску ожидается 25 апреля", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в среднем ледоход подходит к Архангельску 3 мая. Предполагается, что в этом году ледоход на Северной Двине начнется в первых числах апреля, обычно в верховьях реки подвижки льда начинаются в конце второй декады апреля.

Похолодание в третьей декаде марта вызвало замедление весенних процессов на реках и спад уровня воды. В начале апреля, по прогнозу, на всей территории Архангельской области вновь ожидается теплая погода. В связи с большим числом скопления рыхлого льда в главном русле холмогорского разветвления Двины возможно образование заторов, что вызовет задержку прохождения основного ледохода и его подхода к Архангельску.

Официальный прогноз по предстоящему паводку Севгидромет представит в начале апреля, где будут указаны предполагаемые сроки прохождения ледохода, максимальные уровни воды при ледоходе и на чистой воде. В 2019 году ледоход и паводок в Архангельской области прошли без происшествий.