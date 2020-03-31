{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ледоход на Северной Двине в Архангельске ожидают на неделю раньше запланированного срока

При благоприятном прохождении ледоход ожидается 25 апреля

АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Подход ледохода на Северной Двине к Архангельску ожидается 25 апреля - как минимум на неделю раньше обычного срока, сообщила пресс-служба администрации города.

"При благоприятном прохождении ледохода в устьевой части Северной Двины подход льда к Архангельску ожидается 25 апреля", - говорится в сообщении.

По данным Севгидромета, в среднем ледоход подходит к Архангельску 3 мая. Предполагается, что в этом году ледоход на Северной Двине начнется в первых числах апреля, обычно в верховьях реки подвижки льда начинаются в конце второй декады апреля.

Похолодание в третьей декаде марта вызвало замедление весенних процессов на реках и спад уровня воды. В начале апреля, по прогнозу, на всей территории Архангельской области вновь ожидается теплая погода. В связи с большим числом скопления рыхлого льда в главном русле холмогорского разветвления Двины возможно образование заторов, что вызовет задержку прохождения основного ледохода и его подхода к Архангельску.

Официальный прогноз по предстоящему паводку Севгидромет представит в начале апреля, где будут указаны предполагаемые сроки прохождения ледохода, максимальные уровни воды при ледоходе и на чистой воде. В 2019 году ледоход и паводок в Архангельской области прошли без происшествий.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Более 120 аппаратов ИВЛ закупят на Ставрополье
В регионе также дополнительно создадут свыше 1,3 тыс. койко-мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС