На Ставрополье выплаты ко Дню Победы получат более 12,6 тыс. ветеранов

ПЯТИГОРСК, 31 марта. / ТАСС/. Единовременную выплату в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Ставрополье в апреле получат более 12,6 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

"На Ставрополье единовременная выплата в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет осуществлена в апреле 2020 года. Все списки уже сформированы, средства для осуществления выплаты имеются. В нашем крае такую выплату получат более 12,6 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники войны, ветераны, инвалиды, блокадники, узники концлагерей, вдовы получат по 75 тыс. рублей. Труженики тыла - по 50 тыс. рублей.

"Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, средства будут предоставлены в беззаявительном порядке на основании выплатных дел, имеющихся у ПФР", - сообщает пресс-служба.

Между тем в следственном управлении СК РФ по краю сообщили, что ставропольские следователи СК России помогли ветеранам бесконтактным способом. "Сотрудники Петровского и Новоалександровского межрайонных следственных отделов следственного управления СК РФ по краю в период карантина из-за коронавирусной инфекции оказали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, которые сейчас стараются не выходить на улицу", - отметили в управлении.

По данным ведомства, офицеры выяснили, в чем нуждаются пожилые люди, и купили лекарства и продукты ветеранам - Анне Ярош и Ивану Попенко.