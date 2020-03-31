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Для борьбы с пожарами в лесах Ингушетии создадут 72 км минерализованных полос

Они помогут защитить их от низовых пожаров

МАГАС, 31 марта. /ТАСС/. Минерализованные полосы общей длиной в 72 км намерены проложить в лесах Ингушетии для их защиты от случайных пожаров, которые могут возникнуть при сельскохозяйственном пале травы или сухостоя, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"В республике приступили к работе по установке минерализованных полос на территории лесного фонда общей протяженностью около 72 км. Рядом с лесничествами региона в большинстве своем располагаются крестьянско-фермерские хозяйства, поля сельхозназначения. Минерализованные полосы помогут защитить их от низовых пожаров, которые могут возникнуть в лесах, а также защитят и сам лес, поскольку сельскохозяйственный пал травы и сухостоя не является редкостью в нашем регионе", - сказали в пресс-службе.

Пожароопасный период в регионе уже начался, потому лесопожарные центры приступили к активной противопожарной работе.

"Вся работа по уходу за минерализованными полосами и их устройству, а это по сути противопожарный барьер-полоса из вспаханного грунта, будет проводиться нами до 30 октября 2020 года. К примеру, в начале марта в предгорном селении Алхасты произошел лесной пожар из-за пала сухой травы рядом с лесом, а такие барьеры как минерализованные полосы помогут нам избежать в будущем таких ситуаций", - добавили в пресс-службе.

Пожароопасный период на территории Ингушетии длится не менее восьми месяцев. При этом почти треть от общей площади лесов в регионе (33%) - это горно-лесистая местность, которая наиболее опасна в пожарном отношении.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины - 149,5 тыс. куб. м.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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