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75-летие Победы

В Дербенте ветераны Великой Отечественной войны получат по 1 млн рублей

В городе проживают четыре ветерана войны

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в дагестанском Дербенте, получат дополнительно по 1 млн рублей к 75-летию Великой Победы, средства на это выделит сенатор от Дагестана, уроженец Дербента Сулейман Керимов, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Сенатор Сулейман Керимов принял решение выделить по миллиону рублей участникам Великой Отечественной войны города Дербента", - говорится в сообщении на официальном сайте города.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Дербента, сегодня в городе проживают четыре ветерана войны, в том числе 103-летняя Евгения Георгиевна Мезенцева, которая в годы войны работала медсестрой в Дербентском эвакогоспитале №1628, награждена медалями "За победу над Германией" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

"Средства будут перечислены ветеранам на банковский счет", - уточнила представитель городской администрации.

В феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах по случаю празднования 75-летия Победы. Согласно указу, ветераны и приравненные к ним категории граждан получат по 75 тыс. рублей, труженики тыла и бывшие узники концлагерей, гетто и тюрем - по 50 тысяч.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанКеримов, Сулейман Абусаидович75-летие Победы
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