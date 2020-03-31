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Аэропорт Минеральных вод с 1 апреля не будет работать ночью

Аэропорт будет работать с 8 и до 20 часов по московскому времени

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Крупнейший на Северном Кавказе аэропорт Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за угрозы распространения коронавируса в стране и мире с апреля перейдет на новый режим работы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе воздушной гавани.

"С 1 апреля аэропорт Минеральные Воды переходит на новый регламент работы - с 8:00 до 20:00 мск. Рейсы до 8:00 мск и после 20:00 мск выполняться не будут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что такое решение вызвано угрозой распространения пандемии и сокращением рейсов.

"Информация об изменении регламента работы аэропорта была заблаговременно направлена всем авиакомпаниям, выполняющим рейсы из Минеральных Вод. Специалисты аэропорта и перевозчиков составляют расписание рейсов с учетом временных ограничений. В случае отмены рейса и при необходимости возврата, обмена авиабилета необходимо обращаться непосредственно к перевозчику", - отметили в аэропорту.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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