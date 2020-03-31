{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ансамбль Балтфлота открыл "Домашний сезон" для находящихся на самоизоляции

Кроме того, онлайн-концерты представит ансамбль "Черные береты"

КАЛИНИНГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Балтийского флота начинает со вторника на своих страницах в соцсетях трансляцию концертных выступлений в поддержку находящихся в режиме самоизоляции жителей Калининградской области и других регионов России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В связи с обстановкой всеобщего карантина и временной отменой концертных мероприятий ансамбль песни и пляски Балтийского флота переходит на "Домашний сезон" и начинает показ на электронных площадках лучших концертных номеров из репертуара ансамбля", - сказал художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист РФ Борис Гастев в обращении к своим потенциальным слушателям и зрителям на странице ансамбля в соцсети "ВКонтакте".

"Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!" - призвал Гастев.

В пресс-службе флота отметили, что онлайн-концерты в эти дни представляет и еще один профессиональный флотский коллектив - ансамбль "Черные береты". Два первых концерта, транслировавшиеся в нескольких крупнейших международных социальных и мультимедийных платформах в прямом эфире посмотрели более 10 тыс. человек, а в записи - свыше 40 тыс. зрителей.

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота - один из старейших военных художественных коллективов России, отметивший в прошлом году 90-летие.

Оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области с 31 марта введен режим самоизоляции для всех жителей региона вне зависимости от возраста.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Более 120 аппаратов ИВЛ закупят на Ставрополье
В регионе также дополнительно создадут свыше 1,3 тыс. койко-мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС