Ансамбль Балтфлота открыл "Домашний сезон" для находящихся на самоизоляции

КАЛИНИНГРАД, 31 марта. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Балтийского флота начинает со вторника на своих страницах в соцсетях трансляцию концертных выступлений в поддержку находящихся в режиме самоизоляции жителей Калининградской области и других регионов России. Об этом сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В связи с обстановкой всеобщего карантина и временной отменой концертных мероприятий ансамбль песни и пляски Балтийского флота переходит на "Домашний сезон" и начинает показ на электронных площадках лучших концертных номеров из репертуара ансамбля", - сказал художественный руководитель ансамбля, заслуженный артист РФ Борис Гастев в обращении к своим потенциальным слушателям и зрителям на странице ансамбля в соцсети "ВКонтакте".

"Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!" - призвал Гастев.

В пресс-службе флота отметили, что онлайн-концерты в эти дни представляет и еще один профессиональный флотский коллектив - ансамбль "Черные береты". Два первых концерта, транслировавшиеся в нескольких крупнейших международных социальных и мультимедийных платформах в прямом эфире посмотрели более 10 тыс. человек, а в записи - свыше 40 тыс. зрителей.

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота - один из старейших военных художественных коллективов России, отметивший в прошлом году 90-летие.

Оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией в Калининградской области с 31 марта введен режим самоизоляции для всех жителей региона вне зависимости от возраста.