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75-летие Победы

Попасть в штаб армии. В Севастополе предлагают "прожить" отдельные эпизоды обороны города

© Карина Сапунова/ТАСС
Казематы артиллерийской батареи, где во время героической обороны Севастополя 1941−1942 годов располагался штаб Приморской армии, сохранились и спустя десятилетия превратились в музей. Гости всегда выходят с бурей эмоций: им не только показывают выставку, все экспонаты позволяют полностью погрузиться в те времена и события.

Через 70 лет после того, как батарею оставили защитники города, военный пенсионер Владимир Семенов и его друзья взяли "объект" в безвозмездное пользование, за свой счет все расчистили и обустроили, буквально с миру по нитке собрали экспонаты экспозиции.

Память — детям

— Сейчас-сейчас! Это только сначала сложно, потом легко пойдет! — Владимир, высокий седой улыбчивый мужчина, наваливается всем весом на металлическую створку бронированной двери, которая весит почти тонну и ведет внутрь батареи. Он отмечает, что батарею удалось сохранить отчасти благодаря заваренным много лет назад дверям и толстым металлическим ставням.

Изнутри на двери наклейка с последними словами адмирала Корнилова "Отстаивайте же Севастополь!" — такие в городе можно встретить повсеместно. Семенов комментирует: "Говорят, это не последние. Он потом еще сказал: "Юнкеров отправить в Николаев" — о детях заботился…"

Семенов и его товарищи музей создавали тоже в первую очередь для детей — для них очень важно, чтобы молодые помнили о войне. В проекте участвуют вчетвером, но экскурсии проводят Владимир и волонтер — историк Александра.

Владимир Семенов Карина Сапунова/ТАСС
Описание
Владимир Семенов
© Карина Сапунова/ТАСС

Перед экскурсией музей надо подготовить: Владимир разжигает печку-буржуйку, чтобы в казематах было теплее, доливает керосина в лампы, раскладывает советские перьевые ручки в "подземной школе" и по необходимости прячет несколько старых гильз на склоне, поросшем травой, — дети очень радуются, когда "случайно" их находят и сдают в музей.

Буржуйку начала ХХ века покупали с рук для музея, а вот дымоход и труба аутентичные — оборудованы в 1941 году. Когда восстанавливали батарею, рассказывает Владимир, подготавливая помещения, вывезли четыре "КамАЗа" мусора.

Штаб в казематах

Сама казематированная береговая батарея построена в 1900 году. Когда в ноябре 1941 года Приморская армия под командованием генерала Ивана Петрова была эвакуирована из Одессы в Севастополь, ее штаб размещался именно в этих казематах.

В годы Великой Отечественной войны батарея практически не пострадала, потому что орудий здесь не было и с воздуха ее не бомбили. Но документация на объект, по данным команды музея, не сохранилась — скорее всего, ее уничтожили при отступлении летом 1942 года.

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

"Наша 11-я береговая батарея — очень интересный объект, но она пропадала. Многие объекты культурного наследия в Севастополе так и пропали. Вы посмотрите: вот рядом выглядывает стена батареи, а вокруг нее уже давно дома построены. Или напротив склон — на нем сталинки. А в войну в этом склоне были естественные гроты, где разместили госпиталь. Если там провести раскопки, наверняка останки погибших бойцов обнаружат", — отметил Семенов.

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Сейчас между двумя сохранившимися блоками батареи цветут вишня и абрикос, проложена лестница, по которой ходят от проезжей части до домов местные жители, и установлены две пушки с эсминца "Бойкий" — тоже защищавшего Одессу и Севастополь.

Экскурсии начинаются прямо от проезжей части: на обочине расположен мемориальный комплекс, на камне высечены названия всех подразделений береговой обороны Севастополя.

Почувствовать на себе

И детям, и взрослым посетителям особенно нравится, что все экспонаты можно потрогать. Некоторые, как партитуру оперы "Евгений Онегин", выпущенную еще до революции, трогать советуют бережно.

Осколки, снаряды и винтовки можно без опаски брать в руки, а по "генеральскому" телефону в зале-штабе можно "позвонить". Каски, плащ-палатки и бескозырку моряка-черноморца, выпущенную в годы войны, могут примерить все желающие.

Более того, им предлагается совершить марш-бросок вверх по склону, на котором расположена батарея, в обмундировании советского солдата: тяжелых сапогах, каске, шинели, с фляжкой и оружием.

Для девчонок приготовлен особый эпизод — попробовать себя в роли медсестры. Из числа экскурсантов выбирается доброволец — в этот раз семиклассница Кристина. Владимир выясняет ее вес и начинает надевать на нее санитарную сумку (8 кг), каску (1 кг), сапоги (2,5 кг), нож, чтобы разрезать сапог или одежду.

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

Потом экскурсовод показывает добровольцу носилки — 12 кг. Это еще легкие, полученные по лендлизу из США. Советские с деревянными осями весили под 25 кг. 

"А теперь представь, что ты должна вынести с поля солдата — допустим, меня. Я вешу 89 кг, плюс у меня тоже сапоги и каска, оружие — 6 кг, фляжка с водой килограмм".

То есть девочка-санитар должна была под обстрелом во время боя дотащить до своих окопов груз весом в два-три раза больше собственного. За 15 вынесенных с поля боя солдат девушке давали медаль "За боевые заслуги", за 30 — орден Красной Звезды.

"В музее ты как будто возвращаешься в прошлое — и понимаешь, как было нелегко", — признается одна из экскурсанток.

Предметы с историей

Многие предметы получены во время поисковых экспедиций, что-то передают горожане, что-то, например чернила и учебники советского периода, покупают на блошином рынке и через интернет.

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Про некоторые экспонаты Владимир рассказывает удивительные истории.

Например, швейная машинка Zinger 1911 года выпуска во время обороны Севастополя использовалась на швейном производстве, которое находилось в штольнях скальной гряды. В музей вещь стоимостью не менее тысячи долларов жители не самого богатого пригородного села передали бесплатно.

Письма в прошлое

Завершается экскурсия в "школе" — самом дальнем зале каземата.

Здесь нет окон, и, закрыв дверь, можно полностью отрезать помещение от внешнего мира. Большую часть зала занимают самодельные деревянные столы и скамейки, освещается он керосиновыми лампами. Во всю стену растянута лента ткани с лозунгом "Каждая твоя "4-ка" и "5-ка" — это удар по фашисту!"

"Эта часть у нас получилась совершенно случайно. Мы делали музей, посвященный обороне 1941−1942 годов, и меня как мужчину интересовала та сторона зала, где винтовки, автоматы, снаряды, каски. Но как-то к нам в гости пришла Ирина Будякова, жившая в Севастополе в годы войны. Она и предложила: "А мы же даже в школах учились! Почему бы про это не рассказать?" Мы с Лешей, одним из соучредителей, нашли доски, и вот здесь прямо, на улице перед входом, он сколотил эти столы — а дальше пошло-поехало", — рассказал Владимир.

Когда экскурсанты рассаживаются за самодельные парты, выключается электрический свет и "класс" освещается только керосинками. Сначала тихо-тихо звучит сингал воздушной тревоги, а потом все громче и громче свистят и разрываются "бомбы" — в помещении спрятана колонка, и аудиосопровождение помогает прочувствовать атмосферу.

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

Экскурсовод рассказывает, что в месяцы обороны Севастополя именно так и выглядели школы: занятия проходили в подвалах или штольнях, где работали производственные комбинаты. Чтобы младшеклассники не думали о бомбежках, во время обстрелов класс хором повторял таблицу умножения.

Освещение — свечи и керосиновые лампы. Вместо бумаги использовали старые газеты — в осажденном городе не хватало тетрадей. На обед ели хлеб, посыпанный сахаром, — и тогдашние дети Севастополя на всю жизнь запомнили это как самое вкусное лакомство.

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После занятий школьники помогали в госпиталях, работали на производстве, вязали теплые носки и варежки для защитников города, делали солдатские котелки из патронных ящиков, дежурили на крышах, сбрасывая бомбы-"зажигалки".

Школьникам XXI века предлагают написать письма в 1941 год — обратиться к своим дедушкам, известным им защитникам города или просто к абстрактному солдату-красноармейцу. Ребятам раздают листочки и перьевые ручки, на столах стоят чернильницы-непроливайки.

"Здравствуй, дорогой прадед. Я тебя никогда не видела, но слышала по рассказам бабушки. Я хочу тебя поблагодарить за Победу. Если бы не ты, нас бы не было", — написала девочка Настя. В музейном архиве сотни таких посланий, написанных с непривычки к перу криво и с кляксами.

Мечты творческие и материальные

Планов, добавляет Семенов, много. Например, в год юбилея Победы хотелось бы отремонтировать облезлую и разрушающуюся подпорную стену на склоне, внутри которого находится батарея.

"Батарея — объект культурного наследия, мы можем нанять только лицензированную компанию для ремонта — это слишком сложно и дорого; при Украине вот с этим конкретным моментом было проще", — поясняет Владимир.

Кроме того, он собирается расширять экспозицию. Например, сделать раздел, посвященный партизанам — в Крыму им было тяжелее: на небольшом густонаселенном полуострове было сложнее, чем во многих других регионах, скрываться от фашистов и проводить операции против них.

Сейчас все музеи Севастополя по понятным причинам закрыты. Во время карантина Владимир готовится к реализации еще одного проекта — оборудованию "советского" кинозала, где во время экскурсий планирует показывать небольшие фильмы или кинохронику.

Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

"К нам несут не только вещи, связанные с войной, но и просто старые — не выкидывать же! Вот, например, советский кинопроектор, — Владимир показывает на машину в углу одного из казематов. — Мы тут в одной поликлинике стулья нашли на списание, сейчас договариваемся, чтобы нам передали. Так и получится кинозал"​.

Карина Сапунова

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