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Пандемия коронавируса нового типа

Во Владикавказе в подъездах многоквартирных домов ежедневно начали проводить дезинфекцию

Также власти согласовали проведение ежедневной дезинфекции остановок общественного транспорта в городе

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. Санитарная обработка подъездов многоквартирных домов проводится во Владикавказе во избежание распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления.

"Такие выезды мы совершаем ежедневно в целях обеспечения санитарной безопасности домов, оставшихся без управляющей компании или ТСЖ. Хотелось бы попросить всех жителей нашего города оставаться в период карантина дома во избежание инфицирования", - обратился к горожанам начальник отдела по работе с населением Правобережной администрации Алан Плиев.

Дезинфицирующими средствами обрабатывается подъезды, почтовые ящики, перила и входные двери. Также власти Владикавказа согласовали проведение ежедневной дезинфекции остановок общественного транспорта в городе с целью противодействия распространению коронавируса.

Производители спирта в Северной Осетии выделят сырье для производства дезинфицирующих растворов, которые будут использоваться для дезинфекции жилых домов.

По данным Роспотребнадзора Северной Осетии на 31 марта, в республике случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Всего под медицинским наблюдением остаются 499 жителей республики, прибывшие в Северную Осетию из зарубежных стран. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 506 человек.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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