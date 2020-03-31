В ставропольском Новопавловске благоустроят культурно-исторический центр города

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Культурно-исторический центр города Новопавловска (Ставропольский край) будет благоустроен в 2020 году по национальному проекту, сообщила во вторник пресс-служба Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В Новопавловске приступили к работам по обновлению культурно-исторического центра города в рамках реализации госпрограммы "Формирование современной городской среды". Здесь будет создана комплексная спортивная площадка, где можно будет играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол. Установят детский игровой городок, который смогут посетить ребята всех возрастов. Будут проведены корректировка тропинок и дорожек, обновление покрытий, а также установка скамеек, урн и фонарей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для любителей спорта здесь появятся беговые дорожки. Кроме того, будет обустроена территория перед памятником С.М. Кирову. Она будет ограждена от дороги бордюрным камнем. Проект предполагает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений и высадку новых на месте старых.

"Создание культурно-исторического центра на территории бывшей станицы Новопавловской началось еще в 1924 году вокруг Храма Святых апостолов Петра и Павла. В 1930-х годах прошлого столетия сам храм и территория вокруг него были практически полностью разрушены. Сейчас специалисты принялись за их активное возрождение, которое даст вторую жизнь не только храму, но и пространству вокруг него", - отмечается в сообщении.

Эта территория набрала больше 3,5 тыс. голосов горожан на прошедшем в прошлом году рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2020 году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.