Правительство Амурской области передало свои автомобили больницам и волонтерам региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области предоставили автомобили правительственного парка в распоряжение больниц и волонтеров. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"По поручению губернатора автопарк правительства передан медорганизациям и волонтерам. По заявкам они получат необходимое количество автомобилей в круглосуточное распоряжение и на срок, пока они будут необходимы", - цитирует пресс-служба руководителя аппарата губернатора и правительства области Андрея Дюмина.

Машины используют для подвоза мобильных бригад на забор материалов у людей с признаками ОРВИ, находящихся на самоизоляции, выписки льготных рецептов для пациентов и другой работы по вызовам. Все расходы по содержанию машин, а также их дезинфекцию берут на себя областные власти.

"Сейчас огромный объем работы врачи выполняют на выезде. Наши медорганизации мобилизовали максимальное количество специалистов, но если бригады будут ждать своей очереди на машину, мы не сможем оперативно реагировать на потребности людей. Также на помощь амурчанам абсолютно бескорыстно приходят и волонтеры, поэтому я принял решение предоставить автопарк правительства не только медикам, но и волонтерам", - пояснил глава региона Василий Орлов, слова которого приводит пресс-служба.

В минувшее воскресенье в Амурской области был подтвержден первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Молодая женщина, у которой подтвердился диагноз, прилетела из Марокко через Москву. Состояние пациентки медики оценивают как стабильное.