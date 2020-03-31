В КЧР выпустили рекомендации по проведению свадеб в условиях пандемии

ЧЕРКЕССК, 31 марта. /ТАСС/. Представители духовенства в Карачаево-Черкесии составили список рекомендаций по проведению свадебных мероприятий и поминальных обрядов для профилактики распространения коронавируса, сообщили во вторник в республиканском оперативном штабе.

"Представители Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии в целях профилактики распространения коронавируса рекомендуют сократить количество присутствующих на поминальных обрядах и свадебных мероприятиях. ДУМ Карачаево-Черкесии выступило также с рекомендациями относительно проведения мусульманских обрядов бракосочетания (некях). Обряд бракосочетания должен проводиться в присутствии ограниченного числа лиц (жених с невестой и по два свидетеля с каждой из сторон), причем все они должны быть в масках", - рассказали в оперштабе.

Рекомендации коснулись также похоронно-поминальных обрядов, верующих с признаками простуды просят воздержаться от участия в них. Утренние дуа рекомендуется проводить одним читающим в кругу семьи, годовщину и промежуточные поминки просят перенести до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. "Председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев обязал имамов донести все эти рекомендации до населения. Предписания ДУМ были три раза объявлены с мечетей республики во время призыва к вечернему намазу", - добавила собеседница агентства.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.