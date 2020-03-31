Кувшинников: Вологодская и Архангельская области готовы к любому развитию паводка

ВОЛОГДА, 31 марта. /ТАСС/. Резкое потепление и одновременное вскрытие рек Сухона и Юг в Великоустюгском районе может привести к серьезным заторам льда и подтоплениям. Вологодская и Архангельская области подготовились к любому сценарию развития паводка на реках Сухона и Северная Двина, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Погода в ближайшую неделю нам благоприятствует, и низкие температуры в ночное время позволят нам задержать этот процесс. Но погода может и непредсказуемо себя повести, в случае поднятия температуры до плюс 10 - плюс 15 в дневное время суток одномоментно могут вскрыться реки Сухона и Юг. Это может привести к очень серьезным заторным явлениям. Мы ежедневно мониторим ситуацию и полностью готовы к возможным случаям подтопления. Сил и средств для этого достаточно", - сказал Кувшинникова на прошедшем во вторник по видеоконференцсвязи совместном заседании региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, его слова приводит пресс-служба.

Ежегодно наибольшим подтоплениям подвержены города Великий Устюг, Красавино, Великоустюгский район из-за резкого подъема уровней воды в водоемах и одновременного прохождения льда на реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина. В Великоустюгском районе сейчас работает объединенная группировка спасателей в составе 593 человек и 127 единиц техники. В случае ухудшения ситуации возможно привлечение сил и средств Министерства обороны РФ, в том числе авиации ВКС, сообщил губернатор.

"Мы в постоянном контакте с синоптиками, группировками Архангельской и Вологодской областей. Спасатели и с той, и с другой стороны на месте. Техники, плавсредств, взрывчатых веществ достаточно", - добавил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин.

По его данным, для безопасного прохождения паводка на сегодня завершено чернение льда протяженностью 11 км. Из-за угрозы жизни спасателей прекращены ледорезные работы, они проведены на 60 км реки Северная Двина. Начаты взрывные работы в местах заторов льда, пройдено около 6 км. Ледоход в Великоустюгском районе ожидается 1-4 апреля, в районе города Котласа - 6-7 апреля.

Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,2 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей, им было выплачено впоследствии более 800 млн рублей компенсаций. После этого в районе Велико Устюга проводились работы по углублению дна рек, укреплению берегов, подтоплений больше не было, однако из-за осеннего половодья уровни воды в реках превышают норму на 1,5-4,7 метра.