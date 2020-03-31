{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кувшинников: Вологодская и Архангельская области готовы к любому развитию паводка

Вологодский губернатор сообщил, что в случае резкого потепления "могут вскрыться реки Сухона и Юг"

ВОЛОГДА, 31 марта. /ТАСС/. Резкое потепление и одновременное вскрытие рек Сухона и Юг в Великоустюгском районе может привести к серьезным заторам льда и подтоплениям. Вологодская и Архангельская области подготовились к любому сценарию развития паводка на реках Сухона и Северная Двина, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Погода в ближайшую неделю нам благоприятствует, и низкие температуры в ночное время позволят нам задержать этот процесс. Но погода может и непредсказуемо себя повести, в случае поднятия температуры до плюс 10 - плюс 15 в дневное время суток одномоментно могут вскрыться реки Сухона и Юг. Это может привести к очень серьезным заторным явлениям. Мы ежедневно мониторим ситуацию и полностью готовы к возможным случаям подтопления. Сил и средств для этого достаточно", - сказал Кувшинникова на прошедшем во вторник по видеоконференцсвязи совместном заседании региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС, его слова приводит пресс-служба.

Ежегодно наибольшим подтоплениям подвержены города Великий Устюг, Красавино, Великоустюгский район из-за резкого подъема уровней воды в водоемах и одновременного прохождения льда на реках Сухона, Юг и Малая Северная Двина. В Великоустюгском районе сейчас работает объединенная группировка спасателей в составе 593 человек и 127 единиц техники. В случае ухудшения ситуации возможно привлечение сил и средств Министерства обороны РФ, в том числе авиации ВКС, сообщил губернатор.

"Мы в постоянном контакте с синоптиками, группировками Архангельской и Вологодской областей. Спасатели и с той, и с другой стороны на месте. Техники, плавсредств, взрывчатых веществ достаточно", - добавил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин.

По его данным, для безопасного прохождения паводка на сегодня завершено чернение льда протяженностью 11 км. Из-за угрозы жизни спасателей прекращены ледорезные работы, они проведены на 60 км реки Северная Двина. Начаты взрывные работы в местах заторов льда, пройдено около 6 км. Ледоход в Великоустюгском районе ожидается 1-4 апреля, в районе города Котласа - 6-7 апреля.

Сильное наводнение наблюдалось в Великом Устюге в 2016 году, когда уровень воды в реках достиг 9,66 м при критической отметке в 7,2 м. В зону подтопления попали более 11 тыс. жителей, им было выплачено впоследствии более 800 млн рублей компенсаций. После этого в районе Велико Устюга проводились работы по углублению дна рек, укреплению берегов, подтоплений больше не было, однако из-за осеннего половодья уровни воды в реках превышают норму на 1,5-4,7 метра.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Чиновники Чечни переведут половину зарплаты врачам, лечащим больных с коронавирусом
На сегодняшний день в республике зафиксировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС