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Пандемия коронавируса нового типа

Чиновники Чечни переведут половину зарплаты врачам, лечащим больных с коронавирусом

На сегодняшний день в республике зафиксировано девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 31 марта. /ТАСС/. Члены правительства, депутаты и руководители правоохранительных органов переведут половину своей зарплаты на счет поддержки врачей и медсестер, лечащих больных с коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

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"Через оперативный штаб ко мне обратились члены правительства, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств, командный состав подразделений МВД и УФСВНГ РФ по ЧР, начальники отделов полиции и другие с предложением перечислить половину месячной зарплаты на счет поддержки врачей и медсестер, работающих с больными Covid-19. Я поддержал эту инициативу.", - написал Кадыров.

На сегодняшний день в Чеченской Республике всего 21 положительный результат по тест-системе, из них девять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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