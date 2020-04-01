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Власти Чукотки дополнительно планируют выделить около 440 млн рублей на соцвыплаты

Бюджетные средства направят на выплаты многодетным семьям, детям в возрасте от 3 до 7 лет, на денежное вознаграждение педагогам за классное руководство и другие цели
Анадырь. Чукотский автономный округ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Анадырь. Чукотский автономный округ
© Артем Геодакян/ТАСС

АНАДЫРЬ, 1 апреля, /ТАСС/. Около 436 рублей потребуется Чукотке на реализацию социальных мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Скорректировать бюджет региона планируется на ближайшей сессии парламента, сообщили ТАСС в Думе Чукотского автономного округа.

"Почти 72 млн рублей будут направлены на ежемесячные выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Пособия получат родители, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. В проекте бюджета также предусмотрено более 36 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Почти на 150 млн рублей будут увеличены расходы на выплаты работникам сельских территорий, доплаты к пенсиям, субсидии на оплату услуг ЖКХ и прочие льготы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что почти на 178 млн рублей увеличатся расходы на меры поддержки многодетных семей, выплаты при рождении детей, пособия, расходы, связанные с образованием и воспитанием подрастающего поколения.

Президент России 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, он предложил расширить программу материнского капитала на первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей и увеличить на второго до 616 тыс. рублей, ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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