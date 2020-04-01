Власти Чукотки дополнительно планируют выделить около 440 млн рублей на соцвыплаты

АНАДЫРЬ, 1 апреля, /ТАСС/. Около 436 рублей потребуется Чукотке на реализацию социальных мер, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Скорректировать бюджет региона планируется на ближайшей сессии парламента, сообщили ТАСС в Думе Чукотского автономного округа.

"Почти 72 млн рублей будут направлены на ежемесячные выплаты детям в возрасте от 3 до 7 лет. Пособия получат родители, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. В проекте бюджета также предусмотрено более 36 млн рублей на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Почти на 150 млн рублей будут увеличены расходы на выплаты работникам сельских территорий, доплаты к пенсиям, субсидии на оплату услуг ЖКХ и прочие льготы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что почти на 178 млн рублей увеличатся расходы на меры поддержки многодетных семей, выплаты при рождении детей, пособия, расходы, связанные с образованием и воспитанием подрастающего поколения.

Президент России 15 января выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, он предложил расширить программу материнского капитала на первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей и увеличить на второго до 616 тыс. рублей, ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, обеспечить всех учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.