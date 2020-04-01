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Пандемия коронавируса нового типа

Автобусы в крупных городах ДФО перешли на режим выходного дня

Это связано с сокращением пассажиропотока из-за введенного в регионах Дальнего Востока режима самоизоляции

ТАСС, 1 апреля. Администрации крупных городов Дальнего Востока перевели систему общественного транспорта на работу в режиме выходного дня в связи с уменьшением количества пассажиров. Об этом сообщают в мэриях Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

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Многие регионы России уже ввели режим полной самоизоляции граждан в качестве меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. На Дальнем Востоке подобные режимы пока не введены на Камчатке и Чукотке, а также в большинстве муниципалитетов Якутии. В Амурской области самоизоляция обязательна для граждан, находящих в группе риска по коронавирусу. Всем жителям остальных регионов ДФО предписано не покидать дома без необходимости.

"Общественный транспорт Владивостока перешел на график выходного дня. Решение об этом принято в управлении транспорта администрации города после изучения пассажиропотока, который с начала недели сократился более чем на 50% у всех автоперевозчиков. В управлении транспорта подчеркивают: все автотранспортные предприятия, занятые перевозкой пассажиров, продолжают работу. Они лишь сократили количество автобусов на линии, перейдя на график выходного дня", - сообщила в среду пресс-служба мэрии Владивостока.

Также, в режиме выходного дня, по данным городских властей, работает транспорт Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В Петропавловске-Камчатском с 1 по 5 апреля в режим работы выходного дня переведена часть общественного транспорта - два наиболее популярных маршрута. Об этом сообщили ТАСС в управлении дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации краевой столицы Камчатки.

"В связи с тем, что эта неделя у большинства граждан нерабочая, произошло существенное снижение пассажиропотока. Таким образом, оставлять на маршрутах прежнее количество автотранспорта было бы не целесообразно. Два маршрута пока будут работать в режиме дня выходного, а также временно с линии будут сняты автобусы, которые работают по дублирующим маршрутам", - пояснили в Управлении.

По информации властей Сахалинской области, в регионе по расписанию выходного дня с 28 марта по 5 апреля следуют и междугородние автобусы. То же самое касается и городского транспорта Южно-Сахалинска, сообщили в администрации города.

Коронавирус в РФ

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, 121 человек. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайЯкутияХабаровский крайАмурская областьСахалинская областьЧукотский автономный округДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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