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Пандемия коронавируса нового типа

Медтехника от "оборонки", маски от фабрики игрушек. Как в РФ осваивают новые производства

В частности, нижегородские оборонные предприятия уже выпустили опытные образцы бактерицидного рециркулятора, который предназначен для борьбы с распространением коронавирусной инфекции

ТАСС, 1 апреля. Ряд предприятий страны, а также малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса за считанные недели смогли перепрофилировать свои производства, начав выпускать продукцию, востребованную на внутреннем рынке. В Крыму делают антисептики из эфирного масла лаванды, нижегородские оборонные заводы начинают выпускать медтехнику, а в кинотеатрах Калининграда шьют медицинские маски, об этом корреспондентам ТАСС рассказали предприниматели и представители компаний.

Антисептики из крымской лаванды

На фоне повышенного спроса на средства дезинфекции комбинат "Крымская роза" выпустил на этой неделе первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды. Приобрести такие средства можно будет в Симферополе, Москве, а также в интернет-магазине. Средства для дезинфекции начали делать и в Краснодарском крае. Свои производства здесь переоборудовали три завода, в итоге объем выпуска антисептиков в регионе увеличился в 2,5 раза до 38 тонн в сутки. Чтобы поддержать энтузиастов, региональный фонд развития промышленности начал предоставлять им займы под 1% годовых.

Пока бизнес Кубани пользуется мерами поддержи, омские производственники заявляют о проблемах и просят помощи: местной фабрике, которая перешла от производства технических жидкостей к дезинфекционным средствам, не хватает сырья.

"По сырью на три месяца вперед стоит очередь. К сожалению, мы не химическое производство, а перерабатывающее предприятие, поэтому вопрос завис. Если бы кто-то помог его решить, то мы начали бы производство дезинфекционных средств, чтобы решить проблему их нехватки, в первую очередь для самого Омска", - рассказала ТАСС Елена Соболевская, коммерческий директор омского НПО "Альфа-технолоджи".

Новый продукт - дезинфицирующий препарат планирует выпускать и кировский "Биохимзавод", основной профиль которого - производство кормовых гидролизных дрожжей из отходов лесопиления и деревообработки. Выпуск дезинфекторов предприятие планирует начать в апреле. Как сообщила пресс-служба предприятия, завод намерен покрыть возникший из-за распространения коронавирусной инфекции дефицит дезинфекторов, а также поставлять препарат на экспорт в Германию, Сербию, Италию, Хорватию и Болгарию.

"Речь идет о новой производственной линии, запуск производства в промышленных масштабах планируется в первых числах апреля, массовому потребителю средство будет доступно к середине апреля", - уточнили ТАСС на предприятии. По данным пресс-службы, средство можно использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях при инфекциях бактериального (включая туберкулез, чуму, сибирскую язву, холеру), вирусного и грибкового происхождения в лечебных учреждениях, очагах инфекции, военных и коммунальных объектах, в том числе в детских садах.

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Обеззараживающие средства сходят с конвейеров и на фабриках Северо-Запада. В Вологде местное муниципальное предприятие впервые начало производить спиртовой раствор хлоргексидина. К созданию дезинфекторов готов подключиться и гатчинский спиртовой завод в Ленинградской области. Сейчас он ожидает получения лицензии.

Медтехника от "оборонки"

Одновременно с химической промышленностью инженеры крупных машиностроительных заводов страны создают опытные образцы медицинской техники. Нижегородские оборонные предприятия - Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина и завод имени Петровского - уже выпустили опытные образцы бактерицидного рециркулятора, который предназначен для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это прибор, который используется в больницах или поликлиниках для очистки воздуха от бактерий, инфекции и пыли. Таким оборудованием в дальнейшем планируется обеспечить школы региона, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Кроме того, завод имени Петровского работает над опытным образцом наркозно-дыхательного аппарата для вентиляции легких. Предприятие намерено закупать детали из Дзержинска, где действует мощный кластер нефтехимической промышленности. В аналогичном направлении готова работать и компания "НПО "Старлайн" из Санкт-Петербурга, которая занимается разработкой беспилотного автомобиля и автомобильных сигнализаций. Руководство завода объявило, что готово предоставить свои производственные мощности для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких.

Тем временем саратовский электромеханический завод "РЭМО", который ранее производил телевизионные антенны и оборудование теле-сетей и интернет-провайдеров, уже наладил выпуск ультрафиолетовых очистителей воздуха. Как рассказали ТАСС в министерстве промышленности и энергетики области, обеззараживание происходит благодаря прохождению воздуха через ультрафиолетовые лучи лампы, встроенной в прибор. "Лампа закрыта металлическим корпусом, что позволяет пользоваться устройством в присутствии людей и домашних животных. На предприятии также готовятся к выпуску промышленного очистителя воздуха. Его отличает то, что мощность втрое больше, что позволяет очищать воздух в больших помещениях", - рассказал собеседник агентства.

К инженерным исследованиям подключился и Урал. Инжиниринговый центр технопарка "Университетский" в Екатеринбурге предложил свои мощности по 3D-печати для производства составляющих медицинского оборудования. "Мы увидели призыв Европейской ассоциации о помощи. В настоящее время от них получен набор востребованных моделей - вентиляторы, модули, переходники, образцы клапанов для ИВЛ. Все это необходимо для оборудования, которое работает в палатах интенсивной терапии по всему миру. Сейчас мы готовим производство для изготовления первых образцов", - цитируют руководителя инжинирингового центра технопарка Виталия Баланчука в департаменте информационной политики Свердловской области.

Маски от фабрик игрушек и кинотеатров

Пока крупные предприятия переводят свои конвейеры на выпуск медицинских аппаратов, ряд заводов текстильной промышленности уже перепрофилировали производство. Чтобы удовлетворить спрос населения на медицинские маски, в ряде регионов РФ этим бизнесом занялись небольшие ателье и крупные текстильные фабрики. Многоразовые маски создают на швейных предприятиях Вологды и Республики Коми, а также в Ульяновске, Мурманске в Ростовской области. В Томской области маски делают на местной фабрике игрушек. Производители говорят, что при бережном использовании их можно носить до двух недель. В Свердловской области средства защиты начал выпускать завод, который раньше шил одежду для мотоциклистов и горнолыжников.

В продажу уже поступают маски и от ижевского предприятия "Локомотив", основной профиль которого - переработка полимерных отходов. Освоить новое направление сотрудникам (треть из которых - это люди с инвалидностью) оказалось несложно. "Мы всегда занимались производством медицинских изделий: бахил, капсул для бахил, фартуков, нарукавников, поэтому с рынком хорошо знакомы", - рассказал ТАСС руководитель компании Сергей Лосин, уточнив, что ежедневно завод выпускает по 180 тыс. масок.

Средства защиты начали шить даже кинотеатрах, приостановивших работу из-за коронавируса. Пока действует запрет на массовые мероприятия и в залах нет зрителей, созданием масок занялись сотрудники калининградской сети кинотеатров "Люмен". В швей временно переквалифицировались 20 сотрудников. А все, что сходит с импровизированного конвейера, курьеры тут же развозят по адресам заказчиков.

"Наша сфера переживает не лучший период: кинокомпании отменяют премьеры фильмов, кинотеатры закрываются на карантин. Но нам повезло чуть больше: среди наших сотрудников есть мастера на все руки. Этот социальный проект был придуман, чтобы более 100 сотрудников моей сети кинотеатров могли и сейчас получать какой-то доход, а вы - хоть чуть-чуть надежнее могли обезопасить себя и своих родных <...> Все доходы от этого проекта направляются только на поддержку сотрудников и оплату расходов, необходимых для сохранения кинотеатров в рабочем состоянии", - написал в социальных сетях владелец сети Павел Поникаровский.

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