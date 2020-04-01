Медтехника от "оборонки", маски от фабрики игрушек. Как в РФ осваивают новые производства

ТАСС, 1 апреля. Ряд предприятий страны, а также малый и средний бизнес в условиях пандемии коронавируса за считанные недели смогли перепрофилировать свои производства, начав выпускать продукцию, востребованную на внутреннем рынке. В Крыму делают антисептики из эфирного масла лаванды, нижегородские оборонные заводы начинают выпускать медтехнику, а в кинотеатрах Калининграда шьют медицинские маски, об этом корреспондентам ТАСС рассказали предприниматели и представители компаний.

Антисептики из крымской лаванды

На фоне повышенного спроса на средства дезинфекции комбинат "Крымская роза" выпустил на этой неделе первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды. Приобрести такие средства можно будет в Симферополе, Москве, а также в интернет-магазине. Средства для дезинфекции начали делать и в Краснодарском крае. Свои производства здесь переоборудовали три завода, в итоге объем выпуска антисептиков в регионе увеличился в 2,5 раза до 38 тонн в сутки. Чтобы поддержать энтузиастов, региональный фонд развития промышленности начал предоставлять им займы под 1% годовых.

Пока бизнес Кубани пользуется мерами поддержи, омские производственники заявляют о проблемах и просят помощи: местной фабрике, которая перешла от производства технических жидкостей к дезинфекционным средствам, не хватает сырья.

"По сырью на три месяца вперед стоит очередь. К сожалению, мы не химическое производство, а перерабатывающее предприятие, поэтому вопрос завис. Если бы кто-то помог его решить, то мы начали бы производство дезинфекционных средств, чтобы решить проблему их нехватки, в первую очередь для самого Омска", - рассказала ТАСС Елена Соболевская, коммерческий директор омского НПО "Альфа-технолоджи".

Новый продукт - дезинфицирующий препарат планирует выпускать и кировский "Биохимзавод", основной профиль которого - производство кормовых гидролизных дрожжей из отходов лесопиления и деревообработки. Выпуск дезинфекторов предприятие планирует начать в апреле. Как сообщила пресс-служба предприятия, завод намерен покрыть возникший из-за распространения коронавирусной инфекции дефицит дезинфекторов, а также поставлять препарат на экспорт в Германию, Сербию, Италию, Хорватию и Болгарию.

"Речь идет о новой производственной линии, запуск производства в промышленных масштабах планируется в первых числах апреля, массовому потребителю средство будет доступно к середине апреля", - уточнили ТАСС на предприятии. По данным пресс-службы, средство можно использовать для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях при инфекциях бактериального (включая туберкулез, чуму, сибирскую язву, холеру), вирусного и грибкового происхождения в лечебных учреждениях, очагах инфекции, военных и коммунальных объектах, в том числе в детских садах.