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Более 60 единиц техники закупили аграрии Кабардино-Балкарии в первом квартале 2020 года

Весенне-полевые работы в регионе ведутся в плановом режиме и по графику, но площади увеличивать не будут

НАЛЬЧИК, 1 апреля. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) закупили более 60 тракторов в первом квартале 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"Сельхозтоваропроизводители КБР приобрели за 1 квартал 2020 года 61 трактор, 24 из них новые, (в том числе семь приобретены в лизинг, также в лизинг приобретен один новый зерноуборочный комбайн). По состоянию на 31 марта 2020 года в АПК республики имеется 4 тыс. 19 тракторов, 543 зерноуборочных комбайнов, 150 единиц кормоуборочных машин, 1 тыс. 153 плуга, 879 сеялок, 1 тыс. 66 культиваторов. Готовность техники составляет более 95%", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили ТАСС, что весенне-полевые работы в регионе ведутся в плановом режиме и по графику, но площади увеличивать не будут. "Сейчас ведется сев, внесение минеральных удобрений, а подготовка к посадке была проведена заранее, поэтому площадь ярового клина увеличена не будет", - пояснила пресс-секретарь ведомства Марианна Теуважукова.

По предварительным данным посевная площадь в Кабардино-Балкарии в 2020 году составит 281,8 тыс. га., озимого клина - 58 тыс. га, озимых зерновых культур - 53,95 тыс. га. Площадь ярового клина составит 223,8 тыс. га, это немногим больше чем в прошлом году.

В период пандемии на предприятиях АПК соблюдаются меры предосторожности, заверили в министерстве. "Во время посевной в этот период необходимо соблюдать особые условия работы и работа по разъяснению этих условий проводилась в муниципалитетах, но надо отметить, что там массовости нет, а на одну единицу техники приходится один специалист. Работникам предоставляют маски, консультируют как проводить дезинфекцию", - отметила Теуважукова.

Для озимого сева под урожай 2020 года использован отечественный семенной материал - 87,7%. Яровые культуры засеяны на площади более 20,6 тыс. га, что составляет 9% от общей планируемой площади. Подкормка озимых зерновых проведена на площади более 44,5 тыс. га (82,5% от площади). Всего республике потребуется 4,7 тыс. т семян яровых культур, они завезены, проверены и являются кондиционными по всхожести и засоренности, республика обеспечена семенами на 100%. Для весенне-полевых работ региону нужно 38 т минеральных удобрениях, на 25 марта завезено 27,1 тыс. т, что составляет 107% к 2019 году.

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