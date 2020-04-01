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Завод на Ставрополье запустил производство оборудования для фасовки антисептиков

Производительность оборудования позволяет выпускать более 30 тыс. флаконов в сутки

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Машиностроительный завод "Профитэкс" в условиях распространения коронавируса в стране и мире запустил выпуск оборудования для фасовки антисептических препаратов, сообщила в среду пресс-служба министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"Линии по розливу моющих и дезинфекционных средств производятся на мощностях пятигорского машиностроительного завода "Профитэкс". Разливные станки были разработаны усилиями конструкторского бюро предприятия. Станки предназначены для розлива дезинфектантов жидкой или пастообразной консистенции в ПЭТ бутылки объемами от 0,4 до 5 литров - такая тара наиболее часто используется производителями дезинфицирующих средств. Производительность оборудования позволяет выпускать с конвейера более 30 тыс. единиц флаконов в сутки", - говорится в сообщении.

В настоящее время оборудование завода в срочном порядке готовится к отгрузке в Москву и город Волжский.

"В сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции промышленные предприятия страны активно наращивают объемы выпуска антисептических препаратов. Только на этой неделе один из крупнейших в России химических заводов - невинномысский "Арнест" - увеличил объемы производства дезинфектантов в пять раз. При этом Ставропольский край готов оказать помощь производителям антисептиков из других регионов страны в оперативной поставке необходимого для розлива оборудования", - цитирует пресс-служба замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрия Макаркина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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