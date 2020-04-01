Пермский и саратовский заводы поставят оборудование для малых ГЭС "Русгидро" на Кавказе

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро", которая строит в Карачаево-Черкесской Республике Красногорские малые ГЭС, заключила с российскими производителями договоры на поставку гидротурбин и гидрогенераторов для станций, сообщила в среду пресс-служба компании.

Четыре гидрогенератора мощностью по 12,45 МВт будут изготовлены в Пермском крае на заводе "Электротяжмаш-Привод". Четыре гидротурбины поворотно-лопастного типа будут изготовлены на заводе "Фойт Гидро" в г. Балаково Саратовской области. Поставщики определены по итогам закупочных процедур.

Строительство Красногорских малых ГЭС на реке Кубани началось в июне 2019 года и ведется в соответствии с графиком. Реализуемый "Русгидро" гидроэнергетический проект предусматривает строительство на реке Кубань ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой малой ГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 83,8 млн кВтч. Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021-2022 годы.

"Новые гидроэлектростанции будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что даст возможность увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 230 млн кВтч ежегодно", - говорится в сообщении.

Красногорские малые ГЭС прошли конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с заключением договоров о предоставлении мощности, что обеспечивает окупаемость их строительства.

Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,4 ГВт.