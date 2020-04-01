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Пандемия коронавируса нового типа

Медвуз в Дагестане предложит индивидуальное обучение работающим в больницах студентам

Несколько студентов официально трудоустроены в ГКБ №1, которая готовится для приема больных с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) предложит переход на индивидуальную программу обучения студентам, трудоустроенным в медучреждениях, в том числе во время эпидемии, рассказал ТАСС ректор университета Сулейман Маммаев.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах сказал, что борьба с коронавирусом в РФ может потребовать участия непрофильных врачей, преподавателей и студентов медицинских вузов, в том числе ординаторов.

"Наши студенты многие совмещают учебу и работу в больницах, других лечебных учреждениях в качестве среднего медицинского персонала. Мы их поддерживаем, кого-то рекомендуем на работу, прислушиваемся к отзывам работодателей. Несколько студентов официально трудоустроены в ГКБ №1, которая готовится для приема больных с коронавирусом. Они тоже изъявили желание участвовать в этой работе, и мы готовы их поддержать переходом на индивидуальную программу обучения с зачетом практической подготовки, то есть учеба их не приостанавливается", - сказал Маммаев.

При этом он подчеркнул, что дефицита кадров в инфекционных стационарах республики нет, а вопрос о замещении студентами оперативным штабом регионального Минздрава еще не ставится. "Но при необходимости наши клинические ординаторы под руководством преподавателей, при их согласии, готовы к оказанию помощи в специально созданных условиях, как они это делали при недавней вспышке кишечной инфекции в Кизляре", - сказал собеседник агентства.

Ректор ДГМУ отметил, что знаний для реальной работы с пациентами на уровне среднего медперсонала хватает уже после 3 курса, прохождения производственной практики. "Но студенты должны подтвердить это на специальном экзамене по допуску к такой работе. В качестве помощников врачей готовы работать студенты 6 курса. Если это понадобится, то мы готовы встроить эту работу в учебную программу", - добавил он.

Маммаев также рассказал, что инструкторы из вуза совместно со специалистами Дагестанской противочумной станции Роспотребнадзора проводят специальные занятия по отработке навыков работы в новых эпидемиологических условиях для волонтеров и врачей.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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