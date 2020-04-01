Пандемия не повлияет на доставку топлива и продуктов в арктические регионы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Власти арктических регионов РФ, в которых расположены труднодоступные населенные пункты, заявляют, что ситуация с распространением коронавируса на повлияет на поставку продуктов, медикаментов и топлива. В Красноярском крае сделан необходимый запас до начала навигации в 2020 году, а на Чукотке региональное правительство закупает только российскую продукцию, остальные арктические регионы также заявили об отсутствии проблем с поставкой указанных товаров в связи с пандемией. Две трети российских регионов из-за угрозы распространения коронавируса ввели дополнительные ограничительные меры для граждан по примеру Москвы и Московской области. В 53 регионах введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, в Якутии действуют ограничительные меры для конкретных населенных пунктов, на Чукотке и в НАО ввели режим повышенной готовности. Ограничительные меры вступили в силу с 1 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Красноярском крае. Ситуация с коронавирусом Все северные территории Красноярского края обеспечены всеми запасами и медикаментами, которые позволяют надежно функционировать объектам жизнеобеспечения, до навигации до 2020 года, сообщил ТАСС зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов.

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"Безусловно все жители края не будут изолированы на предмет доставки продуктов питания, ГСМ, которые обеспечивают жизнедеятельность всех территорий. Все что касается вопросов сферы здравоохранения, они находятся на особом контроле у губернатора. Все жители будут обеспечены необходимыми средствами защиты", - подчеркнул он. В чукотском правительстве ТАСС рассказали, что никаких дополнительных сложностей в связи с пандемией в этом вопросе у региона пока не возникало. "Сейчас к организации северного завоза на год следующий мы готовимся в штатном режиме - компании уже выходят на аукционы", - подчеркнули в окружном правительстве. В правительстве пояснили, что сложностей в том числе не возникает потому, что в регионе почти ничего не закупают за границей - овощи, молочная продукция, мясо доставляются из европейских и дальневосточных регионов России. Компания "Чукотоптторг" начала проводить ежедневный мониторинг реализации товаров на территории округа. По данным руководства предприятия, запасов продуктов питания в населенных пунктах региона хватит до открытия летней навигации в мае. Ажиотажного спроса на какую-либо продукцию в округе нет. Не будут вносить коррективы в организацию северного завоза и Ненецком автономном округе. ГУП ЖКХ Якутии, а также пресс-служба правительства Ямала отметили, что ситуация с коронавирусом на организацию завоза топливно-энергетических ресурсов для предприятий не повлияла. Планы регионов на год Как отметили в Министерстве экономического развития Архангельской области, с 2019 года министерство предоставляет межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований региона на доставку муки и лекарств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. Ежегодно на мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов направляется 3,99 млн рублей, эта сумма не менялась с 2010 года. Получателями средств областного бюджета на компенсацию затрат на доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также лекарств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. "Возмещению подлежит часть фактически произведенных затрат на доставку муки и лекарственных средств с учетом налога на добавленную стоимость", - сказали в министерстве и добавили, что сейчас ведется расчет средств, которые будут выделены в 2020 году. Анатолий Цыкалов рассказал, что в Красноярском крае в этом году ждут рост объема завоза, поскольку на арктических территориях разворачиваются масштабные инвестиционные проекты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа, в 2020 году в населенные пункта региона завезут 11,7 тыс. тонн нефтепродуктов и 21 тыс. тонн угля. "Тенденции на снижение завоза в регионе нет, - добавили в пресс-службе. - Случаев невыполнения объемов завоза не было". Предварительный план поставки и завоза топливно-энергетических ресурсов в Якутию в период навигации 2020 года составляет 382 тыс. тонн, куда вошли уголь, сырая нефть и газовый конденсат. На Ямале в 2020 году планируется ввезти 74,5 тыс. тонн нефтепродуктов и 18 тыс. тонн угля. Там налажена система мониторинга грузопотоков, ведется круглосуточная диспетчеризация движения судов, перевозящих грузы топливно-энергетических ресурсов. Пути доставки

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