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Бесхозную дорогу на подъезде к Дзержинску передадут в собственность Нижегородской области

Протяженность дороги превышает 500 м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 апреля. /ТАСС/. Бесхозную автодорогу, соединяющую федеральную трассу М7 и Восточную промзону на подъезде к городу Дзержинску, передадут в собственность Нижегородской области. Ремонт пройдет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе ведется плановая работа по выявлению бесхозных дорог, постановке их на учет и приведению в нормативное состояние. На этот участок неоднократно жаловались автомобилисты", - приводит пресс-служба слова главы министерства транспорта региона Павла Саватеева.

Автодорога протяженностью в более 500 метров расположена в промышленной зоне города. Она популярна среди местных жителей и водителей большегрузов, так как левый поворот на Игумновское шоссе с федеральной трассы М7 запрещен, а бесхозный участок считается кратчайшем путем объезда.

"Протяженность участка небольшая, но его приведение в нормативное состояние позволит дзержинским водителям пользоваться этой дорогой без опасности повредить автомобиль. Сегодня основной поток на въезд и выезд из города идет через Северные ворота, а разгрузка этого направления хорошо повлияет не только на транспортную обстановку, но и на экологию этого микрорайона", - пояснил глава Дзержинска Иван Носков, слова которого приводит пресс-служба.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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