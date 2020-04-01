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В Чечне в 2020 году начнут строительство внутрипоселковых газопроводов

Планируется проложить около 370 км

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Дочерняя компания "Газпрома" - ООО "Газпром межрегионгаз" - объявила тендер на строительство внутрипоселковых газопроводов в 12 селах Чеченской Республики общей протяженностью 368,99 км, объем финансирования работ предусмотрен в размере более 2 млрд рублей, следует из документации открытого конкурентного отбора, размещенной на сайте госзакупок.

Как следует из документа, объекты газораспределения в Чечне будут построены по программе газификации РФ. Начальная (максимальная) цена договора составляет 2,072 млрд рублей. Контракт предполагает строительство межпоселковых газопроводов в 12 селах Грозненского, Гудермесского и Шалинского районов республики общей протяженностью 368,99 км.

В Грозненском районе предполагается построить газопроводы протяженностью 25 км в селе Октябрьское, 26,5 км - в селе Беркат-Юрт, 47,26 км - в селе Старые Атаги, 32,38 км - в селе Центора-Юрт, в Шалинском районе планируется построить 58,47 км внутрипоселкового газопровода в селе Автуры и 33,25 км - в селе Новые Атаги. В Гудермесском районе строительство газопроводов запланировано в селе Энгель-Юрт (33,25 км) и селе Хангиш-Юрт (7,13 км).

Заявки на участие в конкурентном отборе принимаются до 15 апреля, его итоги планируется подвести 29 апреля.

По данным ПАО "Газпром", уровень газификации в Чеченской Республике является одним из самых высоких в России - республика газифицирована на 98%.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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