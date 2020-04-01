В Новоалександровске в 2020 году обустроят парк

ПЯТИГОРСК, 1 апреля. /ТАСС/. Новый парк "Маяк" на пустынном месте в Новоалександровске (Ставропольский край) создадут по национальному проекту в 2020 году. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"На старом пустыре в Новоалександровске стартовали работы по созданию паркового комплекса "Маяк". Это стало возможным благодаря реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Проектом планируется превратить эту пустошь в место притяжения местного населения и гостей города. Здесь появятся зоны активного отдыха, детская игровая площадка и зеленая парковая зона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в парке также будут созданы пешеходные дорожки с тротуарным покрытием, установлены скамьи для отдыха посетителей и освещение. Тематически эта территория будет связана с морскими приключениями. Все работы планируется завершить к сентябрю.

"Создание этого парка позволит повысить интерес горожан не только к активному отдыху, но и к культурному времяпрепровождению. Все проекты благоустройства, реализуемые на Ставрополье, должны создать новые, красивые и многофункциональные общественные пространства", - приводят в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Евгения Штепы.

Отмечается, что за проект благоустройства парка "Маяк" в Новоалександровске проголосовало почти 4 тыс. горожан. Отбор объектов, которые будут реализованы в 2020 году, прошел 8 сентября 2019 года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.