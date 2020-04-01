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75-летие Победы

Участники уникального перехода Хабаровск - Москва прошли более 6 тыс. км пути

Они прибыли в Томск, где почтили память воинов, погибших в годы ВОВ, и возложили цветы к Вечному огню

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа, ставшие участниками уникального лыжного перехода Хабаровск - Москва, приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прибыли в Тюмень, преодолев более 6 тыс. километров, сообщила в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Лыжники к 65-у дню перехода преодолели 6124 километра и прибыли в Тюмень. Участников лыжного перехода встретили представители администрации города и командования Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Лыжники почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и приняли участие в возложении цветов к Вечному огню", - говорится в сообщении пресс-службы.

Военнослужащие проведут в Тюмени три дня, после чего возобновят движения по маршруту, следующей точкой которого станет Екатеринбург.

Ситуация с пандемией коронавируса не повлияла на планы по завершению перехода, уточнили ТАСС в пресс-службе ЦВО. Участники перехода и организаторы встреч на местах предпринимают все возможные меры безопасности.

"Переход осуществляется по первоначальному плану, участники перехода проводят регулярную термометрию и пользуются масками, во встрече лыжников принимают участие не более 50 человек", - добавили в пресс-службе.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах и велосипедах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

Теги
РоссияТюменская область75-летие Победы
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