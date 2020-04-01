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В Дагестане не ожидают проблем с урожаем винограда из-за пандемии коронавируса

Общая площадь виноградников в регионе составляет 25,8 тыс. га

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не окажут негативного влияния на работу виноградарей в Дагестане и в перспективе не приведут к снижению урожая в республике, сообщил ТАСС в среду начальник управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода Дагестана Гайдар Шуайбов.

"Сельхозпроизводство - это непрерывная деятельность, никто не ушел на карантин, сейчас у нас идет подвязка виноградников, все работают на полях <…> В этом году у нас вступает в плодоношение 870 га молодых виноградников <…>, так что виноград у нас будет", - сказал Шуайбов.

При этом, по его словам, сейчас в республике есть некоторые сложности с закладкой новых виноградников, однако связаны они с неопределенностью с закупочной ценой на виноград.

"Закладка в три раза меньше чем в прошлом году <…> На сегодняшний день посадили в пределах 160 га, почти 90% - это столовый виноград. Понимание по закупочной цене на виноград будет в июне-июле, и если цена будет приемлемая, основные объемы закладки виноградников придутся на осень", - пояснил он.

Он добавил, что из-за закрытия границ в условиях пандемии коронавируса дагестанским виноградарям пришлось пересмотреть планы по закупке импортного посадочного материала. "Мы хотели 220 тыс. штук [саженцев] купить в Сербии <…>, но граница закрыта, и мы не можем этого сделать <…> Поэтому посадочный материал у нас свой, пока его достаточно, его сажаем", - уточнил Шуайбов.

В марте в пресс-службе Минсельхозпрода Дагестана сообщали, что в текущем году в регионе планируется заложить 1,4 тыс. га новых виноградников, на 500 га больше, чем в 2019 году. По данным министерства, общая площадь виноградников в регионе составляет 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,4 тыс. га. В прошлом году в республики было собрано более 189 тыс. тонн винограда, урожай стал рекордным за последние 30 лет.

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