Штаб по обеспечению устойчивого развития экономики создали при главе Северной Осетии

"Экономика РСО-Алания должна устойчиво функционировать в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Разработкой соответствующих мер займется штаб, созданный по указу главы РСО-Алания Вячеслава Битарова. Документ был подписан руководителем региона в ходе встречи с министром экономического развития РСО-Алания Казбеком Томаевым", - говорится в сообщении.

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 апреля. /ТАСС/. Штаб по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции создан в Северной Осетии при главе республики Вячеслава Битарова. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

В состав штаба вошли члены правительства, депутаты парламента, представители бизнес-сообщества. На первом заседании члены штаба рассмотрят меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время сформирован комплекс конкретных мероприятий, которые, в частности, включают в себя предоставление налоговых послаблений для предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса, оказания транспортных и туристических услуг. Также власть поможет и другим предпринимательским структурам, пострадавшим в результате распространения опасной инфекции.

Наряду с мерами поддержки малого и среднего бизнеса, штаб сформирует перечень действий по оказанию конкретной помощи населению республики. "Нам нужно поддержать сотрудников предприятий, которые сегодня находятся в вынужденном простое, и это означает, что наравне с федеральными, следует разработать и осуществить на региональном уровне соответствующие меры. Главная цель наших действий состоит в том, чтобы люди не потеряли рабочие места", - сказал Битаров.

Первые два случая заражения коронавирусом подтверждены в Северной Осетии, в регионе ввели режим самоизоляции, написал на своей странице в Instagram глава региона.

Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.