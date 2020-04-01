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Пандемия коронавируса нового типа

В Ингушетии намерены закупить 33 новых аппарата ИВЛ для пациентов с коронавирусом

Регион получил для этого 151 млн рублей

МАГАС, 1 апреля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в ближайшее время закупить 33 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы для лечения больных с осложнениями, вызванными новым коронавирусом. Для этого республике выделили из федерального центра 151 млн рублей, рассказал в интервью журналистам национальной телерадиокомпании "Ингушетия" премьер региона Владимир Сластенин.

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"В регион поступили денежные средства из федерального центра на реализацию мер борьбы с коронавирусом, это 151 млн рублей. Средства эти пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, на данный момент в регионе есть 47 аппаратов, нами будет закуплено еще 33 аппарата. Также нами подготовлены четыре обсервационных центра, из регионального бюджета на это было выделено более 8 млн рублей, для центров закуплены необходимые медикаменты и средства защиты", - сказал Сластенин.

По его словам, нормативный коечный фонд республики был увеличен властями почти вдвое. "На сегодняшний день, по нормативам в нашей республике должны были быть подготовлены 253 койки, однако нами увеличено это число до 403 коек для приема больных. Для информации, в Назрановской районной больнице развернуты койки и в Ингушской республиканской клинической больнице, оба здания охраняются Росгвардией", - добавил премьер.

Теги
РоссияИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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