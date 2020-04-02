Добровольцы и беспилотники. В регионах Юга России усилят меры борьбы с пожарами

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа, большинство из которых с 1 апреля перешли на летний пожароопасный период, вводят дополнительные меры профилактики пожаров. В отдаленных селах Калмыкии и Волгоградской области появятся противопожарные посты и новые противопожарные службы, в Адыгее окажут поддержку добровольным пожарным дружинам, а в Крыму ограничат посещение лесов.

27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Южного федерального округа сообщил, что субъекты округа не полностью готовы к началу пожароопасного сезона текущего года и должны полностью устранить выявленные нарушения.

Человеческий фактор

Наиболее сложная ситуация с природными пожарами в Ростовской области и Краснодарском крае. К примеру, 28 марта на одной из улиц в Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади порядка 10 га. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что причиной возгорания мог стать умышленный поджог. К тушению пожара, которому был присвоен четвертый номер сложности, привлекались вертолет Ми-8 и пожарный поезд, при ликвидации возгорания погиб пожарный.

"Учитывая, что зима и начало марта были аномально теплыми, а количество осадков - меньше, чем обычно, активный период загораний сухой растительности начался уже в феврале", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства Ростовской области.

С конца марта на всей территории Краснодарского края действует повышенный класс пожарной опасности. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 327 загораний сухой растительности, наиболее крупные возгорания произошли 30-31 марта: 31 марта в Анапе на площади 2 тыс. кв. м горел камыш, тушили несколько часов, за день до этого недалеко от Краснодара горела сухая растительность на площади 500 кв. м на озере.

В Астраханской области с начала года зафиксировано несколько сотен ландшафтных пожаров, что в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, связано это в том числе с понижением уровня Каспийского моря и маловодьем.

"Далеко не всегда это делается специально. Гражданин просто вышел сжечь мусор, не соблюдая правил противопожарной безопасности. С такими лицами мы проводим профилактические беседы, делаем предупреждения, выписываем штрафы. Каждый случай рассматривается индивидуально", - пояснил ТАСС замначальника первого ПСО Федеральной противопожарной службы (ФПС) ГУ МСЧ России по Астраханской области Дидархан Увалиев.

По данным МЧС Крыма, по сравнению с прошлым годом количество пожаров на открытых территориях увеличилось на 57%. Похожая ситуация в Адыгее: по словам заместителя начальника ГУ МЧС России по региону Андрея Колесника, число возгораний сухой травы - кустарника, камыша - выросло почти в полтора раза.

Вахта добровольцев и беспилотники

На первый план в регионах выходит профилактическая работа. В управлении информполитики правительства Ростовской области отметили, что с начала года в регионе возбудили более 700 дел об административных правонарушениях, наложили более 400 административных штрафов на общую сумму 8,3 млн рублей. Перед наступлением пожароопасного периода сотрудники местных администраций сделали более 19 тыс. подворовых обходов в целях профилактики. На Кубани на базе пожарно-спасательных подразделений ФПС созданы мобильные группы пожаротушения по профилактике и контролю за пожароопасной обстановкой, которые патрулируют в наиболее пожароопасных районах, плавневых зонах, а также вдоль автомобильных и железнодорожных дорог.

Усиленные рейды с привлечением представителей местных властей, лесничеств, сотрудников противопожарной службы, полиции, представителей казачества и добровольных пожарных проходят и в Волгоградской области, где каждую весну и осень происходят крупные ландшафтные пожары. В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения области ТАСС уточнили, что по поручению губернатора с 1 апреля по 31 октября откроются семь новых подразделений противопожарной службы, одно из них уже создано в селе Лозное Дубовского района. "В 2020 году за счет средств областного бюджета планируется закупка 12 пожарных автомобилей и пяти квадроциклов", - сказал представитель комитета.

Власти Адыгеи, где леса занимают около 40% территории республики и есть много туристических поселков в горной местности, решили сделать ставку на добровольные пожарные дружины. "Особое внимание будет уделено охране от лесных и природных пожаров поселка Гузерипль и села Хамышки Майкопского района. В селе Хамышки добровольная пожарная команда от Даховского сельского поселения начнет работу с 1 сентября, в случае введения особого противопожарного режима приступит к вахте и временный пост в поселке Гузерипль", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике. В регион по нацпроекту "Экология" уже поступило 14 автомобилей, в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости для лесопожарной охраны.

С 30 марта в Крыму на 21 день ограничено посещение лесов из-за ситуации с распространением коронавируса и пожароопасного периода. "В результате мониторинга пожарной опасности на прошедших выходных государственными учреждениями, отнесенными к ведению Минприроды Крыма, установлено посещение лесов порядка 7,5 тыс. человек. На сегодняшний день в мониторинге пожарной опасности в лесах и лесных пожаров принимает участие 88 человек личного состава учреждений лесной отрасли", - сказал вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Сотрудники МЧС по Астраханской области в ближайшее время получат плавающий транспортер, а до конца года - беспилотники для мониторинга пожарной обстановки в труднодоступных местах. Собственников турбаз и промысловых угодий здесь обяжут следить за территорией и принимать первоочередные меры по тушению пожаров.

В степной Калмыкии также усилили меры пожарной безопасности. ГУ МЧС по республике совместно с правительством республики созданы шесть временных противопожарных постов, призванных защищать от ландшафтных пожаров. Общая численность личного состава временных противопожарных постов составляет около 30 человек, подготовлено семь единиц спецтехники, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.