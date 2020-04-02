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Языковые онлайн-клубы открылись на базе СКФУ

За первые дни работы в онлайн-клубы записались более 600 слушателей

СТАВРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Волонтеры Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), который является крупнейшим университетом Северного Кавказа, организовали онлайн-клубы для повышения уровня владения иностранными языками для всех желающих. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ,

"В период вынужденной самоизоляции Северо-Кавказский федеральный университет предоставил всем желающим возможность повысить уровень владения иностранными языками. Волонтерами "Центра помощи в период профилактики эпидемии COVID-19" организованы языковые онлайн-клубы. Проект реализуется при поддержке правительства Ставропольского края", - рассказали в пресс-службе вуза.

Как отмечается, студенты и преподаватели СКФУ, владеющие английским и французским языками, объединились, чтобы организовать вебинары для всех желающих. По данным пресс-службы, за первые дни работы в онлайн-клубы записались более 600 слушателей. Среди них студенты университета, школьники, преподаватели общеобразовательных учреждений, люди разных возрастов и профессий.

Со слушателями работают 56 волонтеров: это студенты старших курсов языковых направлений обучения, преподаватели кафедр и носители языка. Слушателей ранжируют по возрасту и степени владения языком и распределяют в группы до 10 человек. Каждая группа занимается не менее часа два раза в неделю. Работа организована дистанционно. Ни спикер вебинара, ни слушатели не покидают собственного дома для участия в занятии.

"В основном это студенты и преподаватели Гуманитарного института. В нашу работу влились сразу несколько кафедр, специализирующихся на иностранных языках. Мы очень им благодарны", - цитирует пресс-служба вуза координатора онлайн-клубов, студента СКФУ Фархода Эркинова.

Ранее сообщалось, что СКФУ открыл доступ к своим образовательным онлайн-площадкам для вузов округа во время пандемии. Сотрудники вуза готовы помочь коллегам в переходе на дистанционное образование.

Теги
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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