Во Владикавказе начали дезинфекцию улиц

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Владикавказа начали обработку улиц дезинфицирующими средствами, сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города.

"Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение "Специализированный экологический сервис" приступило к обработке улиц Владикавказа дезинфицирующим раствором. Специально для этой цели переоборудованы пять уборочных машин", - сказал собеседник агентства.

Дезинфекция проводится вокруг медицинских учреждений, на проспекте Мира и спальных районах города.

Также продолжается дезинфекция общественных остановок, подъездов многоквартирных домов, контейнерных площадок.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находятся 548 жителей республики.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.