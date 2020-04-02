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Парк возле Дворца культуры в Зеленокумске благоустроят в 2020 году

В парке уложат новую брусчатку на площади, обновят покрытие на пешеходных дорожках, заменят бордюры

ПЯТИГОРСК, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья благоустроят парк возле Дворца культуры имени Усанова в Зеленокумске в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В этом году в Зеленокумске начнутся работы по благоустройству Парка Дворца культуры им. Усанова. Здесь сделают демонтаж старых покрытий, грунта и освещения. Затем уложат новую брусчатку на площади, обновят покрытие на пешеходных дорожках, заменят бордюры. Обустроят специальные площадки из мраморной крошки для установки топиарий и металлических скульптур, проведут установку нового освещения и реконструкцию существующих памятников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для детей будет создана новая детская игровая площадка и веревочный городок. На обоих объектах будет уложено специальное бесшовное покрытие. Также установят новые лавочки, урны и габионы, которые заполнят изнутри природным камнем. Для озеленения парка предполагается использовать деревья и кустарники лиственных и хвойных пород, адаптированных к условиям региона.

Отмечается, что история парка началась в 1965 году, когда здание Дворца культуры было построено и сдано в эксплуатацию. Постепенно вокруг него стал формироваться и парк. С течением времени он пришел в упадок.

Министерство сообщает, что часть парка, располагающаяся между Дворцом культуры и Дворцом спорта, была благоустроена в 2017 году. Сейчас же решено было обновить часть парка, находящуюся с восточной стороны от Дворца Культуры.

"На Ставрополье уже не первый год ведется большая и плодотворная работа по реализации проекта по формированию комфортной городской среды. За предыдущие три года было благоустроено 294 дворовых территории, 86 общественных территорий и один городской парк. В этом году наш край получил федеральный грант, из которых большая часть по поручению губернатора края, направлена на благоустройство территорий. Благодаря этому, в текущем году будет благоустроено 30 общественных пространств", - приводятся в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

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