Март в Петербурге стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Март 2020 года в Санкт-Петербурге стал одним из самых теплых за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, продолжив череду теплых месяцев вслед за зимой с положительными значениями температур, сообщил в четверг ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Март продолжил череду теплых месяцев. Средняя температура воздуха - 2,2 градуса выше нуля. Вся зима у нас с положительными температурами, и март тоже. 2007 год остается самым теплым за весь инструментальный ряд наблюдений, средняя температура - 3,5 градуса в марте. Чуть прохладнее 2015 год - 2,6 градуса; 1989 год - 2,5 градуса, это третий год по теплу, и 2020 год - 2,2 градуса, это четвертый год из самых теплых", - сказал синоптик.

Первая декада марта в Петербурге оказалась наиболее теплой: средняя температура за этот период составила плюс 2,8 градуса - это второе значение в ряду наблюдений. Теплее, по словам Колесова, был только 2014 год, "тогда было 2,9 градуса".

"В течение месяца перекрыли два экстремума: 9 марта максимальная температура была 8,8 градуса и 25 марта - 12,5 градуса", - отметил он. Отличился прошедший март в Петербурге и тем, что в последние два дня месяца впервые с конца ноября 2019 года наблюдалось отрицательное отклонение от температурной нормы. "30-31 марта отклонение от нормы было отрицательным и составило минус 1 градус и минус 1,4 [градуса соответственно]. До этого с ноября месяца в Петербурге постоянно наблюдалась положительная аномалия температуры воздуха, последняя отрицательная аномалия была в двадцатых числах в ноябре", - рассказал он.

Кроме того, март этого года стал одним из самых дождливых. "Осадков в этом году [в марте] довольно много - 59,6 мм, что составило 170% от нормы, но были они все в первую и вторую декаду марта", - отметил синоптик. Последние же двенадцать дней месяца выдались солнечными, а в целом за март солнце светило в Петербурге 122 часа.