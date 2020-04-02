{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Март в Петербурге стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Средняя температура воздуха в городе - плюс 2,2 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Март 2020 года в Санкт-Петербурге стал одним из самых теплых за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, продолжив череду теплых месяцев вслед за зимой с положительными значениями температур, сообщил в четверг ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Март продолжил череду теплых месяцев. Средняя температура воздуха - 2,2 градуса выше нуля. Вся зима у нас с положительными температурами, и март тоже. 2007 год остается самым теплым за весь инструментальный ряд наблюдений, средняя температура - 3,5 градуса в марте. Чуть прохладнее 2015 год - 2,6 градуса; 1989 год - 2,5 градуса, это третий год по теплу, и 2020 год - 2,2 градуса, это четвертый год из самых теплых", - сказал синоптик.

Первая декада марта в Петербурге оказалась наиболее теплой: средняя температура за этот период составила плюс 2,8 градуса - это второе значение в ряду наблюдений. Теплее, по словам Колесова, был только 2014 год, "тогда было 2,9 градуса".

"В течение месяца перекрыли два экстремума: 9 марта максимальная температура была 8,8 градуса и 25 марта - 12,5 градуса", - отметил он. Отличился прошедший март в Петербурге и тем, что в последние два дня месяца впервые с конца ноября 2019 года наблюдалось отрицательное отклонение от температурной нормы. "30-31 марта отклонение от нормы было отрицательным и составило минус 1 градус и минус 1,4 [градуса соответственно]. До этого с ноября месяца в Петербурге постоянно наблюдалась положительная аномалия температуры воздуха, последняя отрицательная аномалия была в двадцатых числах в ноябре", - рассказал он.

Кроме того, март этого года стал одним из самых дождливых. "Осадков в этом году [в марте] довольно много - 59,6 мм, что составило 170% от нормы, но были они все в первую и вторую декаду марта", - отметил синоптик. Последние же двенадцать дней месяца выдались солнечными, а в целом за март солнце светило в Петербурге 122 часа.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Приволжском федеральном округе выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом
При этом общее число смертей среди инфицированных коронавирусом пациентов в округе достигло трех
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС