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Пандемия коронавируса нового типа

Производитель "Ессентуков" поставил в больницы Ставрополья 5 тыс. бутылок минеральной воды

Также планируется доставить минеральную воду в медицинские учреждения Москвы и других регионов

ПЯТИГОРСК, 2 апреля. /ТАСС/. "Холдинг аква" (Ставропольский край), которая является единственным производителем минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", поставила в виде помощи в больницы Ставрополья более 5 тыс. бутылок воды для зараженных коронавирусом и людей, находящихся в зоне риска. Планируется также доставить минеральную воду в Москву и другие регионы, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор компании Святослав Вильк.

"Мы оказываем посильную помощь тем гражданам, которые уже заражены коронавирусной инфекцией или находятся в зоне риска. Совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края мы доставили необходимое количество воды - более 5 тыс. бутылок - в учреждения здравоохранения региона. Это лечебная и лечебно-столовая минеральные воды "Ессентуки № 17" и "Ессентуки № 4", - сказал Вильк.

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По его словам, в ближайшее время такая же помощь будет оказана и в других субъектах страны, в том числе в Москве, где наибольшее число зараженных коронавирусом в РФ. Вильк также сообщил, что ключевая задача компании - качественно и в срок обеспечивать поставки своей продукции.

"На сегодняшний день меры, которые мы принимали заранее, позволяют нам это делать. Наши производственные площадки работают в штатном режиме, а с целью недопущения их остановки нами предприняты дополнительные меры по усилению контроля за санитарно-эпидемиологическим состоянием производственных баз", - отметил гендиректор компании.

Он уточнил, что сотрудники, задействованные в процессе производства, ежедневно проходят осмотр и соблюдают все необходимые меры безопасности. Весь административно-управленческий персонал переведен на удаленную работу.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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