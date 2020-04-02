Оперштаб по обеспечению устойчивого развития региона создан в КБР

НАЛЬЧИК, 2 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития региона в условиях распространения коронавируса создан в Кабардино-Балкарии (КБР), его возглавил председатель правительства Алий Мусуков. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано на его официальном сайте в четверг.

"Создать оперативный штаб по вопросам обеспечения устойчивости развития экономики КБР. Оперативному штабу обеспечить координацию работы исполнительных органов госвласти КБР и взаимодействие с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение устойчивости развития финансового сектора и отдельных отраслей экономики КБР, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.

На 2 апреля в регионе зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом: шестеро вернулись из-за границы, двое заболели после контакта с зараженными. По данным Минздрава региона, один из заболевших находится в тяжелом состоянии, еще один - в средней тяжести, остальные переносят болезнь в легкой форме. В госпитале остается 16 человек, 824 человек находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением, 276 человек завершили карантин. С 31 марта глава КБР Казбек Коков ввел режим полной самоизоляции для жителей региона.