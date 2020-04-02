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"Дербенский завод игристых вин" намерен увеличить производство продукции в 2020 году

В прошлом году завод произвел около 30 млн бутылок

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских производителей шампанского - "Дербентский завод игристых вин" - планирует нарастить объемы производства в 2020 году, сообщил ТАСС в среду генеральный директор предприятия Магомед Садулаев.

"Многое будет зависеть от карантина [из-за пандемии коронавируса], но пока планируем увеличение объемов по сравнению с прошлым годом. В 2019 году у нас было около 30 млн бутылок, в этом году планировали произвести 32-33 млн, если не внесет свои корректировки коронавирус. Но пока и по тихим винам, и по игристым идем в плюсе - примерно на 15% к прошлому году", - сказал Садулаев.

По его словам, повышения цен на продукцию пока не планируется. "Сейчас все, что нужно для производства вина, уже заготовлено, цены сложились <…> Что касается шампанского, то, если ситуация не выровняется, нам придется цену поднимать, потому что пробку и мюзле мы получаем из-за границы, у нас в России их практически не производят", - отметил Садулаев, добавив, что предприятие готово сдерживать рост цен, если не будет дальнейшего роста курса мировых валют.

Он также отметил, что в настоящее время "Дербентский завод игристых вин" работает в режиме непрерывного производства. "Мы определили необходимое количество людей, которые должны быть задействованы при розливе и при отгрузке. Отгрузка идет, заказы есть", - уточнил руководитель предприятия.

Дербентский завод игристых вин основан в конце XIX века, в настоящее время является одним из крупнейших в РФ производителей шампанского. Предприятие выпускает натуральные вина из сортов винограда шардоне, алиготе, каберне-совиньон и других. По данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2017 году предприятие одним из первых в России получило лицензию на производство вин с защищенным наименованием места происхождения.

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