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Пандемия коронавируса нового типа

Студенты Южного федерального университета создали базу данных для изучения коронавируса

В ней собрана обработанная и структурированная информация, пригодная для статистического анализа, визуализации и дальнейшей обработки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Студенты Южного федерального университета (ЮФУ) приступили к изучению распространения коронавируса нового типа путем создания и анализа баз данных, в которые сводится информация о новой инфекции. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"Студенты ЮФУ построили визуализацию распространения коронавируса в разрезе Южного федерального округа и тех 62 зарубежных стран, которые представляют географию формирования контингента иностранных обучающихся университета, а это 2 483 человека", - приводит пресс-служба вуза слова руководителя офиса магистерских программ по машинному обучению и технологиям больших данных Алексея Целых.

В пресс-службе уточнили, что в ходе исследований создана база данных, так называемый датасет, в нем собрана обработанная и структурированная информация, пригодная для статистического анализа, визуализации и дальнейшей обработки. С начала года, по данным университета, ученые со всего мира посвятили новой коронавирусной инфекции 5 996 научных статей, 125 датасетов и 848 результатов клинических испытаний.

В пресс-службе университета отметили, что самоизоляция создает благоприятные условия для анализа данных по коронавирусу нового типа.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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