В Минприроды Якутии объяснили ограниченную готовность к лесным пожарам недофинансированием

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии считают, что ограниченная готовность региона к лесным пожарам связана с недофинансированием и низкой укомплектованностью лесопожарных формирований. Такое мнение выразил ТАСС представитель регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Ранее Минприроды России представило список регионов-аутсайдеров по готовности к лесным пожарам. В него вошли 27 регионов, в том числе Якутия.

"Ежегодно субъект признают ограниченно готовым к пожароопасному сезону в связи с недофинансированием лесопожарных формирований", - отметил собеседник агентства.

По данным министерства, общая укомплектованность лесопожарных формирований в соответствии с федеральными нормативами составляет 70%, лесопожарной техникой - 93%, пожарным оборудованием и иными средствами предупреждения - 61%.

Объемы планируемого финансирования мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушению лесных пожаров в Якутии на 2020 год составляют 759,3 млн рублей, уточнили в ведомстве. В 2019 году финансирование на аналогичные цели составило 754 млн рублей.

Ежегодно лесные пожары становятся острой проблемой для Дальневосточного федерального округа. Так, в самых "горимых" регионах округа - Бурятии, Якутии и Забайкальском крае - за пожароопасный сезон 2019 года было зарегистрировано около 3,4 тыс. пожаров на площади свыше 4,8 млн га.