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В Приморье пенсионеры с низкими доходами получат дополнительную помощь

Сумма единовременной выплаты составит 6 тыс. рублей
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© Артем Геодакян/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Приморского края установили новую единовременную выплату в 6 тыс. рублей для пенсионеров с низкими доходами. Такую помощь получат около 74 тыс. человек вместе с пенсией, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

В своем обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин поручил уделить особое внимание людям старшего поколения, которые в период пандемии находятся в группе риска. Властям необходимо обеспечить таким категориям граждан поддержку, медицинскую и другие виды помощи, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

"Единовременную выплату в 6 тысяч рублей вместе с пенсией начнут доставлять в апреле неработающим пенсионерам с низким доходом. <…> Новая выплата из средств краевого бюджета предусмотрена для сокращения уровня бедности в Приморском крае", - говорится в сообщении.

Выплата предоставляется тем пенсионерам, величина прожиточного минимума которого ниже среднего. По последним данным, это 10,5 тыс. рублей. Всего в бюджете региона на этот вид помощи предусмотрено 450 млн рублей. Ее предоставят вместе с пенсией. Как уточняется, для оформления помощи необходимо подать документы до конца года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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