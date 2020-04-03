Для дистанционного обучения школьников на Камчатке будут использовать мессенджеры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Школьники Камчатки, у которых отсутствует техническая возможность для дистанционного обучения в системе "Сетевой город", смогут организованно обучаться с использованием электронной почты, мессенджеров, и официальных сайтов школ. Об этом ТАСС рассказали в министерстве образования региона.

Ранее в марте министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину, что регионы получат методические рекомендации по онлайн-обучению школьников, которых перевели на дистанционное обучение целях профилактики коронавируса. Все образовательные учреждения Камчатского края с 6 апреля организуют удаленную форму обучения.

"Мы уже направили педагогам перечень образовательных ресурсов для организации дистанционного обучения. Многие будут использовать систему "Сетевой город". Школы собирали информацию о том, у кого есть какие-то проблемы, и кто не может использовать эту платформу, в некоторых случаях будут составлены индивидуальные учебные планы. Так, например, если в семье нет технической возможности подключиться к личному кабинету в "Сетевом городе", для организации обучения будут использоваться, в том числе, мессенджеры - WhatsApp, Viber, Telegram. Сейчас мы завершаем сбор информации о готовности камчатских семей со школьниками к удаленному формату обучения, чтобы к концу недели быть к этим временным мерам уже полностью готовыми", - рассказали ТАСС в министерстве образования региона.

Специалисты министерства образования Камчатки добавили, что для удобства жителей на сайтах школ размещен телефон горячей линии учреждения по вопросам дистанционного и индивидуального обучения для родителей школьников. Эти же вопросы можно задать и по телефону горячей линии в министерстве.

"Сетевой город" - комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть образовательные организации и органы управления образования Камчатского края. Сервис позволяет родителям получать актуальную информацию об успехах своего ребенка, смотреть домашние задания, а также оперативно связываться с учителями и администрацией школ и других образовательных учреждений.