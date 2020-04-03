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Пандемия коронавируса нового типа

В Хабаровске начали обеззараживать улицы и бульвары

Улицы города обрабатывают хлорсодержащей жидкостью

ХАБАРОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Места массового скопления людей, бульвары и дороги начали обеззараживать в Хабаровске, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

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"По поручению мэра города Хабаровска [Сергея Кравчука] мы начали обработку спецраствором мест массового пребывания людей и городских дорог. Эта мера направлена на предотвращение распространения в городе COVID-19 и защиту здоровья горожан. Обработку ведем хлорсодержащей жидкостью в концентрации, безопасной для людей, животных и растительности, но при этом убивающей инфекцию. Начнем с центра города - вокзалов, площадей, главных улиц (Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Ленина, Серышева), площадей и бульваров - мест, где в настоящее время отмечается наибольшее количество пешеходов", - приводятся в сообщении слова начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Александра Шарабарина.

Обеззараживание началось с железнодорожного вокзала. Обработчик в специальном защитном костюме обработал специальным раствором стены здания, ступени и поручни, площадную плитку, тротуары, скамьи и кустарники, чаши фонтанов и постамент памятника Ерофею Хабарову. "Теперь планомерно пойдем по остальным объектам, пока не охватим все районы. Тротуары и бульвары - места, где механизированная обработка невозможна, будем проходить в дневное время, а городские трассы с использованием поливомоечных автомобилей - по ночам", - цитирует пресс-служба Шарабарина.

Работы будут проводиться до нормализации эпидемической обстановки в городе.

Как сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Хабаровского края, коронавирус в регионе подтвержден у девяти человек, количество заболевших за сутки не увеличилось. Тяжелобольных среди них нет, все идут на поправку. Заболевание подозревают еще у восьми человек.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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