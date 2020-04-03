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Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне запустят производство противочумных костюмов

В регионе также подготовлены четыре дополнительные лаборатории для диагностики коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Производство противочумных костюмов начнется в Чечне для самообеспечения в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"Мы - один из первых регионов, который переключился на использование своих возможностей по изготовлению масок. У нас несколько фабрик их сейчас шьет, и они более качественные, чем мы получаем из Китая. С сегодняшнего дня начинается пошив противочумных костюмов, сертифицированные ткани уже получены. Мы надеемся себя обеспечивать в этих двух позициях", - отметил глава министерства.

По словам Сулейманова, в регионе также подготовлены четыре дополнительные лаборатории для диагностики коронавируса. "Тут проблема в реактивах, которые нам обещает Министерство промышленности и торговли РФ. Фактически четыре лаборатории развернуты, просто ждем этого материала в виде реагентов и реактивов, чтоб начать работу. Две уже обеспечены", - добавил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечняПандемия коронавируса нового типа
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