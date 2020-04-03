В Северной Осетии население оповещают о необходимости сидеть дома на двух языках

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Население Северной Осетии оповещают о необходимости соблюдения ограничительных мер в связи с коронавирусом на осетинском и русском языках по комплексной системе экстренного оповещения населения (КСЭОН), сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В Северной Осетии по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции идет оповещение жителей региона о необходимости соблюдения ограничительных мер на период действия режима повышенной готовности, то есть до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. В данной работе задействована Комплексная система экстренного оповещения населения (КСЭОН)", - говорится в сообщении.

Оповещение проводится в городе Владикавказе, а также в трех районах республики - Пригородном, Алагирском и Моздокском - на русском и осетинском языках. В сообщениях, в частности, говорится о необходимости максимально ограничить контакты и пользование общественным транспортом, избегать нахождения в местах массового пребывания людей, соблюдать социальной дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга и других мерах.

"Опыт показывает, что система КСЭОН может быть задействована не только для оперативного сообщения населения об угрозе или возникновении быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но и для гарантированного доведения иной актуальной для жителей республики информации", - цитирует пресс-служба замначальника Центра обеспечения деятельности по защите населения и территории республики от ЧС при правительстве региона Всеволода Адцева.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции остаются 669 жителей республики, сняты с режима 620 человек.