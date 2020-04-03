На Ставрополье продлят срок действия извещений на покупку жилья молодым семьям

ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья продлят срок действия извещений на приобретение жилья по программе "Молодая семья" до конца 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"По решению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова участникам программы "Молодая семья" может быть продлен срок действия извещения на приобретение жилья до 31 декабря 2020 года. Такое решение было принято как дополнительная мера по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продлить срок извещения могут только те семьи, государственная поддержка которых предусмотрена из средств краевого бюджета.

По данным министерства, в 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей было выделено 969 млн рублей на 1 тыс. 368 семей Ставрополья. При этом субсидия из федерального бюджета составила порядка 69,4 млн рублей, деньги распределены на 123 семьи. Остальная сумма - 900 млн рублей поступила из краевого бюджета. Эти средства позволят предоставить социальную выплату еще 1 тыс. 245 молодым семьям, из которых 206 многодетных семей.

Кроме того, продлить извещения смогут участники программы, получившие документ до мая 2020 года включительно. "На сегодняшний день в Ставропольском крае продолжается работа по выдаче извещений молодым семьям. 1 тыс. 150 семей уже получили документы и могут приступить к подбору будущего жилья. Если возникает необходимость продлить срок действия извещения, то необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию по месту регистрации", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко.

Госпрограмма "Молодая семья" в Ставропольском крае реализуется с 2006 года. В 2018 году в регионе в 20 раз к уровню предыдущего года было увеличено финансирование программы, объем был доведен до 1 млрд 55 млн рублей. Очередь участников была практически полностью закрыта, свидетельства на получение субсидий были выданы более 1,6 тыс. семей. Ранее в правительстве края отмечали, что эффективная работа программы в последние годы повысила ее популярность, количество запросов на поддержку при покупке жилья увеличилось.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся инфекцией в России выросло за последние сутки на 601 и сейчас составляет 4 тыс. 149 человек в 78 регионах страны.